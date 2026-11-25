Il 15 agosto Musiala è crollato a terra durante l’amichevole precampionato del Bayern contro l’RB Lipsia a Monaco. Tre giorni dopo è successo di nuovo, in un’amichevole a Heidenheim, alimentando i timori che il 23enne avesse un grave problema di salute, potenzialmente letale.

In una dichiarazione pubblicata poco dopo su Instagram, però, Musial ha spiegato: «Mi sono state diagnosticate crisi di assenza temporanee e brevi, ma facilmente curabili, dovute a una disfunzione neurologica. Possono provocare episodi recenti come quello contro il Lipsia o quello di oggi a Heidenheim. So che a prima vista possono fare paura, ma per me al momento fanno semplicemente parte della vita quotidiana.

«Sto ricevendo cure mediche eccellenti e sono molto ottimista. Il Bayern, la mia famiglia e i miei amici sono sempre al mio fianco e mi sostengono in questo percorso».

Dopo la partita contro l’Heidenheim, Eberl ha confermato che il club era a conoscenza della condizione di Musiala per tutta la scorsa stagione: «Lo sapevano anche i giocatori. Per noi è diventata parte della quotidianità. Ha cambiato qualcosa nella terapia farmacologica, ed è per questo che questi episodi sono diventati evidenti. Ora vogliamo tornare a com’erano le cose prima, quando questi episodi non si verificavano.

«Noi, come famiglia Bayern, restiamo uniti: gli daremo tutto il nostro sostegno, come abbiamo già fatto e come continueremo a fare. Affrontiamo questa situazione insieme».

Purtroppo, nell’ultima settimana quel fronte unito si è completamente sgretolato. Per primo, il presidente onorario del Bayern, Uli Hoeness, in un’intervista a BR24 si è chiesto pubblicamente se Musiala «tornerà mai al livello di rendimento che aveva un tempo», sostenendo che «quello che può offrire ora non corrisponde più a quanto previsto dal contratto».

Dreesen ha poi dichiarato ad Abendzeitung che il contratto di Musiala resta «valido», ma ha anche riconosciuto, ed è un punto importante, che «se non riusciremo stabilmente a tornare a un livello compatibile con il quadro economico, allora dovremo sederci e parlarne».

Venerdì Musiala è finalmente tornato in campo dopo un problema muscolare, entrando dalla panchina nell’1-1 contro il Colonia. Il suo rientro, però, è stato quasi subito oscurato dalle parole del membro del consiglio direttivo Karl-Heinz Rummenigge, che appena 20 minuti dopo il fischio finale all’Allianz Arena si è schierato senza riserve a sostegno di Hoeness e Dreesen.

«Non credo che ci sia assolutamente nulla di scandaloso», ha detto Rummenigge a Sky Sport Deutschland. «A mio parere, quello che hanno detto Uli e Jan Dreesen è del tutto legittimo. Quando un club deve valutare come affrontare una situazione del genere, lo ritengo responsabile e del tutto normale.

«Purtroppo, quello che sappiamo indica che per lui sarà difficile tornare al livello che ha mostrato così spesso qui, in questo stadio. Non riesco a immaginare Jamal che lascia il club, né un altro club che lo acquista in queste circostanze. Questo è un problema. Vogliamo tutti vederlo tornare, possibilmente al massimo della forma. Ma che cosa succede se non sarà così?

«È risaputo che ha un contratto con cifre considerevoli e quindi, naturalmente, dovremmo considerare anche l’aspetto economico perché, con tutto il rispetto, quelle cifre non sarebbero più giustificabili».