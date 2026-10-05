La vita dopo Lionel Messi: chi sarà il prossimo numero 10 dell’Argentina?

Martedì sera, al Monumental del River Plate, Lionel Messi giocherà la sua 208ª e ultima partita con l’Argentina. Adidas, suo sponsor, ha creato una maglia commemorativa con nome e numero in oro, simboli del suo valore internazionale negli ultimi 21 anni.

Non ci sarà occhio asciutto in tribuna. Messi lascia la Nazionale da recordman di presenze e gol (125) e da guida della squadra che ha vinto il terzo Mondiale e due Coppe America di fila.

Era arrivato a un passo dal congedarsi con una seconda medaglia da campione del mondo anche quest’estate, segnando otto gol nel percorso che ha portato l’Argentina alla sconfitta in finale contro la Spagna. Messi ha tragicamente perso suo padre dopo il torneo e alla fine ha deciso di ritirarsi perché sentiva di non avere «più nulla da dare».

Per molti è il più grande di sempre e forse non avrà eredi. La maglia numero 10 passerà comunque a un altro, e l’Argentina dovrà reinventarsi senza il suo capitano carismatico.