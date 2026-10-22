La collaborazione tra Barcellona e Spotify per la divisa del Clásico è diventata iconica

La maglia home è essenziale: sul petto compare il logo “GOLF” di Tyler in giallo, al posto del marchio Spotify. Per il resto, il design resta invariato rispetto alle altre divise da gioco.

L’identità del rapper emerge nella collezione più ampia, fedele all’estetica vivace e irriverente di GOLF WANG da 15 anni, con colori come marrone, verde acqua, bordeaux, blu, nero e bianco.

Tra i pezzi più riusciti ci sono la giacca Letterman, la giacca da tuta e le maglie retrò a maniche lunghe e corte, che uniscono stampe sottili e caratteri audaci. Completano la collezione felpe, t-shirt, accessori e persino un accendino personalizzato.

Per il video promozionale il club ha dato carta bianca al 35enne: il risultato è un clip tipicamente assurda. Diretto e interpretato dallo stesso Tyler, mostra il rapper che, colpito in faccia da un pallone durante una prova al Camp Nou, recluta un giocatore ridicolmente muscoloso per il Barcellona. Ironia o realtà? L’interpretazione è aperta.