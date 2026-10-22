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Barcelona Tyler, The Creator 1:1Getty/GOAL

La collaborazione tra Barcellona e Spotify per la divisa del Clásico è diventata iconica

I Blaugrana hanno collaborato ancora una volta con la piattaforma di streaming per realizzare una maglia in edizione limitata in vista della partita di domenica contro il Real Madrid, affidando questa volta il controllo creativo totale all’irriverente rapper Tyler, The Creator

Krishan Davis
Tradotto da

  • Il primo Clásico della stagione è alle porte e porta con sé una nuova uscita della collaborazione tra il Barcellona e Spotify. Domenica, contro il Real Madrid, il Barça indosserà una divisa speciale che unisce calcio e musica, con un artista di fama mondiale sulle maglie.

    Questa volta sotto i riflettori c’è Tyler, The Creator: rapper, cantante e stilista premiato con un Grammy, a cui è stato affidato il controllo creativo totale su una collezione che mostra la sua immaginazione sconfinata e il suo approccio unico al lavoro di artista.

    Una sinergia finora vincente, destinata a proseguire.

  • Divise molto ambite

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator shirt
    Nike

    Tyler, The Creator è l&#x27;ultimo artista ad apparire sulla divisa del Barcellona nell&#x27;ambito dell&#x27;accordo con Spotify


    La collaborazione biennale tra il Clásico di Barcellona e Spotify è uno degli eventi più attesi del calcio. Ogni anno, nei giorni che precedono il match, cresce l'attesa per scoprire quale star comparirà sulla maglia.

    È già la nona maglia speciale di questa partnership: Tyler, The Creator segue megastar come Drake, Rosalía, Coldplay, Ed Sheeran, Rolling Stones e Olivia Rodrigo, con il proprio logo sul petto. Il club ne lancia due a stagione dal 2022-23.

    Grazie all’accesso privilegiato di Spotify ad artisti di fama mondiale, l’iniziativa è un successo sicuro: tifosi del Barcellona e fan degli artisti si precipitano ad acquistare le maglie in edizione limitata.

    Per la prima volta, però, a un artista è stato concesso il pieno controllo creativo. Tyler ha avuto carta bianca per esprimere il suo carattere unico in una collezione vivace e colorata, perfetta per chi, come lui, unisce musica e moda attraverso il marchio di streetwear GOLF WANG.

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  • Tyler prende il comando

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator collection
    Nike

    Tyler ha avuto piena libertà creativa per la collezione e il video di lancio, una novità per questa collaborazione.

    La maglia home è essenziale: sul petto compare il logo “GOLF” di Tyler in giallo, al posto del marchio Spotify. Per il resto, il design resta invariato rispetto alle altre divise da gioco.

    L’identità del rapper emerge nella collezione più ampia, fedele all’estetica vivace e irriverente di GOLF WANG da 15 anni, con colori come marrone, verde acqua, bordeaux, blu, nero e bianco.

    Tra i pezzi più riusciti ci sono la giacca Letterman, la giacca da tuta e le maglie retrò a maniche lunghe e corte, che uniscono stampe sottili e caratteri audaci. Completano la collezione felpe, t-shirt, accessori e persino un accendino personalizzato.

    Per il video promozionale il club ha dato carta bianca al 35enne: il risultato è un clip tipicamente assurda. Diretto e interpretato dallo stesso Tyler, mostra il rapper che, colpito in faccia da un pallone durante una prova al Camp Nou, recluta un giocatore ridicolmente muscoloso per il Barcellona. Ironia o realtà? L’interpretazione è aperta.

  • "Questa sembra diversa"

    Lamine Yamal Barcelona x GOLF WANG shirt Tyler the Creator
    Nike

    La nuova maglia Barca x GOLF WANG potrebbe portare il club e la piattaforma di streaming a concedere più controllo creativo agli artisti in futuro.

    La libertà creativa data a Tyler rende questa collezione unica, anche se la maglia che il Barcellona indosserà nel Clásico di domenica è sobria.

    «Ogni nostra collaborazione per una maglia ci ha portato oltre, ma questa è diversa», ha dichiarato Marc Hazan, vicepresidente senior marketing e partnership di Spotify, annunciando la partecipazione del rapper come volto della nuova maglia. «Tyler porta un universo creativo che va ben oltre la maglia.

    Dalle immagini della campagna alla collezione, fino all’evento immersivo a Barcellona, ogni elemento nasce dall’universo di GOLF WANG, rendendo questa collaborazione con l’FC Barcelona una delle più entusiasmanti che abbiamo mai realizzato.”

    Se la collezione avrà successo, non sarà una sorpresa vedere altri artisti prendere le redini creative in occasione del Clásico.

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  • Una collaborazione redditizia

    FBL-ESP-LIGA-BARCELONA
    AFP

    Dal 2022 il Barcellona ha avuto grande successo grazie alla collaborazione con Spotify sulle divise.

    Commercialmente l’idea è molto redditizia per il Barça, che ha sfruttato il ricco accordo di sponsorizzazione con Spotify per risanare i conti dopo il disastro finanziario post-Covid.

    Le maglie speciali del Clásico costano 400 euro, sono prodotte in edizione limitata e vengono rivendute a prezzi molto più alti. Nel 2025, in un’ora, il club ha incassato 1,5 milioni di euro dalla collaborazione con Travis Scott.

    Nel complesso, l’accordo di sponsorizzazione del Barça con il servizio di streaming musicale è il secondo più redditizio al mondo, superato solo dalla partnership del Real Madrid con Emirates. Nel 2025 il club ha rinnovato il contratto ottenendo 75 milioni di euro a stagione e, nei prossimi quattro anni, potrebbe incassare fino a 460 milioni di euro (387 milioni di sterline/516 milioni di dollari). La cifra comprende un extra per i diritti di denominazione del Camp Nou, ma il pagamento integrale è legato all’avanzamento dei lavori di ristrutturazione.

  • Altre novità in arrivo

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator shirt
    Nike

    Con un altro Clásico maschile in programma a maggio, Barcellona e Spotify collaboreranno presto con un altro artista di fama mondiale.

    Il rinnovo del contratto, probabile anche in futuro vista l'attuale sinergia, conferma una collaborazione sempre più fruttuosa.

    Le squadre maschili e femminili del Barça indosseranno la maglia GOLF WANG questo fine settimana; andrà sicuramente a ruba. Poi l’attesa salirà per il secondo Clásico di maggio, con un’altra star della musica come protagonista.

    «La collaborazione tra FC Barcelona e Spotify continua a creare nuovi legami tra calcio, musica e cultura contemporanea», ha dichiarato Joan Soler, vicepresidente commerciale del Barcellona. «Con Tyler, The Creator protagonista della maglia del Clásico, stiamo portando avanti un’iniziativa che è ormai parte integrante dell’attesa che circonda questa partita e che ci permette di raggiungere un pubblico in tutto il mondo.

    "Questa iniziativa rafforza il carattere unico della nostra partnership con Spotify e mostra come musica e calcio uniscano le persone."

    La collezione Spotify x GOLF WANG x Barcellona è già in vendita nei negozi ufficiali del Barcellona, sul sito del club, su golfwang.com e su nike.com.

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