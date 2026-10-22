La collaborazione tra Barcellona e Spotify per la divisa del Clásico è diventata iconica

Il primo Clásico della stagione è alle porte e porta con sé una nuova uscita della collaborazione tra il Barcellona e Spotify. Domenica, contro il Real Madrid, il Barça indosserà una divisa speciale che unisce calcio e musica, con un artista di fama mondiale sulle maglie.
Questa volta sotto i riflettori c’è Tyler, The Creator: rapper, cantante e stilista premiato con un Grammy, a cui è stato affidato il controllo creativo totale su una collezione che mostra la sua immaginazione sconfinata e il suo approccio unico al lavoro di artista.
Una sinergia finora vincente, destinata a proseguire.