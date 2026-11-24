Quando annunciò che avrebbe lasciato il City al termine della stagione 2024-25, dopo essere diventato superfluo nei piani di Pep Guardiola, a De Bruyne non mancavano le offerte. «C'erano molte differenze tra i progetti, gli stili di vita e il livello di competitività», disse ai giornalisti nella sua prima conferenza stampa, «ma direi che il progetto del Napoli era, nel complesso, la scelta migliore per me».

Ed era facile capire perché fosse arrivato a quella conclusione. Altrove avrebbe forse potuto guadagnare di più, ma Napoli offriva il sole, il mare e lo scudetto, appena conquistato al termine della prima stagione di Conte alla guida della squadra. Sembrava davvero la combinazione perfetta per De Bruyne, che dopo 10 anni a Manchester voleva cambiare radicalmente ambiente senza rinunciare a giocare ai massimi livelli.

Anche per il Napoli, ingaggiare quello che è forse il miglior numero 10 nella storia della Premier League sembrava un'ottima mossa. La squadra di Conte aveva appena vinto il campionato italiano, ma mancava di creatività: durante la corsa allo scudetto aveva segnato appena 59 goal, meno di Fiorentina, Lazio e Milan, arrivate rispettivamente sesta, settima e ottavo.

De Bruyne era stato dunque acquistato per dare una dimensione del tutto nuova a un attacco rinforzato anche dagli arrivi di Rasmus Hojlund, Lucca e Noa Lang. Eppure, in Serie A il Napoli ha segnato ancora meno goal rispetto alla stagione precedente (58) e, nel frattempo, è uscito dalla Champions League nella fase campionato in modo umiliante, subendo tra l'altro un imbarazzante 6-2 dal PSV. De Bruyne era disgustato e non ha nemmeno cercato di nasconderlo.

Quando Het Nieuwsblad gli chiese, prima dei Mondiali, se fosse contento dell'addio di Conte al Napoli, rispose: «Sì. Per quanto mi riguarda, non era obbligato a restare. La scorsa estate erano state fatte promesse sul modo in cui avremmo giocato, ma alla fine se n'è visto ben poco.

«Mi è dispiaciuto. Giocavamo in modo molto difensivo. Se cerchi di vincere ogni partita con un solo goal di scarto usando il 4-5-1, proponi un certo tipo di calcio. Il nostro centravanti (Hojlund) ha segnato solo 10 goal, quindi sai che le statistiche non saranno granché... Giocare a calcio deve essere piacevole e, purtroppo, quell'aspetto mi è mancato. È inutile girarci intorno, abbiamo visioni diverse del calcio. Con Conte non ho mai potuto giocare nella mia posizione».

Purtroppo per De Bruyne, Allegri lo ha spostato ancora di più, persino nel corso della stessa partita, mentre cerca disperatamente la formula vincente di cui ha tanto bisogno per salvare il posto.