Forse nessun giocatore del torneo suscita più curiosità di Ebrima Tunkara, considerato ciò che ha già ottenuto a 16 anni. Il centrocampista offensivo della Spagna è stato nominato miglior giocatore degli Europei Under 17 disputati all'inizio dell'anno e da allora si allena regolarmente con la prima squadra del Barcellona.

In questa stagione Tunkara è già andato in panchina con il Barcellona in un paio di occasioni e il suo esordio in prima squadra è considerato una questione di «quando», non di «se». Alla Masia è visto come il talento più entusiasmante del Barcellona da quando Lamine Yamal è emerso nel 2023. Tunkara ha le qualità per dominare i Mondiali Under 17, se lo vorrà.