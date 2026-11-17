Mentre il calcio dei club si prepara a tornare nei prossimi giorni, alcuni dei migliori giovani calciatori del pianeta continueranno a pensare agli impegni con le nazionali: giovedì, in Qatar, prendono il via i Mondiali Under 17. In Medio Oriente si metteranno in mostra numerosi talenti, decisi a succedere al Portogallo come campioni del mondo della categoria.
Il torneo ha subito il ritiro all'ultimo momento degli Stati Uniti per motivi di sicurezza, ma le altre 47 squadre sembrano destinate a partecipare come previsto. Nelle prossime tre settimane e mezzo, i tifosi potranno quindi osservare da vicino alcune probabili stelle del futuro.
Cesc Fabregas, Toni Kroos e Phil Foden sono solo alcuni dei giocatori che, nel corso degli anni, hanno vinto il Pallone d'Oro dei Mondiali Under 17. Il torneo vanta dunque una solida tradizione come palcoscenico per i talenti più straordinari. Ma chi bisogna tenere d'occhio nel 2026? GOAL ha scelto 10 giovani promesse da seguire quest'anno.