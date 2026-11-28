Negli ottavi contro il Messico, superati dalla Bulgaria ai rigori, Stoichkov aprì le marcature nel pareggio per 1-1 al Giants Stadium con un tiro fulminante. Nei quarti, segnò poi con una splendida punizione alla Maradona il goal del pareggio nella vittoria per 2-1 sulla Germania che sorprese il mondo.
Mentre la stampa celebrava la sua straordinaria punizione, Stoichkov, con la consueta spigolosità, fece subito notare di averne segnata una ancora più bella contro la Nigeria, che però era stata annullata dagli arbitri. Gli chiesero anche se temesse le provocazioni dei difensori dell'Italia nella semifinale di New York. «No», rispose, «ora ho più esperienza... Semmai, forse sarò io a provocare gli italiani».
Tuttavia, anche se il terzo rigore trasformato nel torneo dimezzò lo svantaggio della Bulgaria dopo la doppietta iniziale di Roberto Baggio e sembrò poter dare il via alla rimonta contro l'Italia, la sua nazionale perse 2-1. Il sogno mondiale finì lì.
Non sorprende che Stoichkov e i compagni fossero esausti, fisicamente ed emotivamente, dopo una delle più sorprendenti cavalcate fino alle semifinali nella storia dei Mondiali. Non avevano più nulla da dare nella finale per il terzo posto contro la Svezia e furono travolti 4-0 dagli scandinavi a Pasadena.
Stoichkov vinse comunque la Scarpa d'Oro, insieme a Oleg Salenko, e quel riconoscimento contribuì in modo decisivo all'assegnazione del Pallone d'Oro 1994, davanti a Baggio. «Questo dimostra che Dio è bulgaro», disse un entusiasta Stoichkov, anche se nelle foto promozionali appariva impassibile come sempre.
Naturalmente, molti contesterebbero l'idea che ci fosse qualcosa di divino in un uomo che in seguito fu citato in giudizio negli Stati Uniti per aver rotto una gamba a un ex giocatore universitario durante un'amichevole. Ancora oggi Stoichkov lotta con i demoni interiori che lo tormentano da ben prima della rissa nella finale di Coppa di Bulgaria.
«Vi dirò una cosa: che io abbia i capelli neri o bianchi, quel ragazzo matto vivrà dentro di me per sempre», ammise. «Sarà sempre così».
Una valutazione così sincera di se stesso non fa che sottolineare come Stoichkov non abbia mai perso di vista chi sia, né da dove venga. Perciò, chi lo conosceva davvero non rimase particolarmente sorpreso quando, dopo aver vinto il Pallone d'Oro nel 1994, fece realizzare quattro repliche per ringraziare coloro che riteneva avessero contribuito maggiormente al suo successo: il Barcellona, il CSKA Sofia, il presidente catalano Jordi Pujol e il presidente bulgaro Zheliu Zhelev.
«Può sembrare strano», riconobbe in seguito, «ma gli ultimi due erano i rappresentanti, rispettivamente, dei catalani e dei bulgari. Per me, quindi, era del tutto naturale ringraziarli per la magnifica accoglienza che avevo ricevuto dai due popoli che rappresentavano».
Stoichkov donò inoltre a un orfanotrofio di Sofia il denaro ricevuto per la Scarpa d'Oro vinta ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti. «La mia non è stata un'infanzia felice», disse una volta parlando della sua attività benefica. «Ho vissuto momenti duri, difficili. Conosco il peso dell'infelicità e so cosa prova un bambino quando soffre».
Hristo Stoichkov, dunque, forse non somiglia molto a Cristo. Ma ha sempre avuto la propria croce da portare.