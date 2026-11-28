Stoichkov era ancora adolescente quando rimase coinvolto in una rissa generale durante la finale di Coppa di Bulgaria, che gli costò immediatamente una squalifica a vita. In appello, però, la sospensione fu ridotta a un solo mese e l'attaccante del CSKA Sofia si mise subito a sfruttare al meglio la seconda possibilità.

Nel 1990 vinse la Scarpa d'Oro segnando 38 reti in 30 partite di campionato, attirando l'attenzione di diversi grandi club europei. Pochi sapevano, però, che Stoichkov era già destinato al Barcellona, che si era mosso rapidamente per chiudere l'accordo dopo i tre goal segnati dal bulgaro nelle due gare della semifinale di Coppa delle Coppe persa contro i catalani l'anno precedente. Il trasferimento era stato gestito con tale segretezza che nemmeno la moglie o i genitori di Stoichkov sapevano del precontratto che aveva firmato con il Barcellona alla fine del 1989.

All'inizio, tuttavia, sembrò che il Barça avesse commesso un grave errore di valutazione ingaggiando un giocatore dal carattere così esplosivo. Poco dopo il suo arrivo al Camp Nou, Stoichkov fu espulso contro il Real Madrid nella Supercoppa di Spagna e poi, come se non bastasse, prima di lasciare il campo pestò un piede all'arbitro Urizar Azpitarte.

Ancora una volta, il ricorso gli fu favorevole: la squalifica iniziale di sei mesi fu ridotta a 10 partite. Ma l'aspetto decisivo, durante tutta la vicenda, fu che l'allenatore Johan Cruyff rimase al fianco del suo irascibile attaccante.

«Ero molto giovane, quindi Cruyff e il suo vice Rexach mi parlarono per tranquillizzarmi», raccontò in seguito al sito ufficiale del club. «Sono sempre stato una persona di carattere e bisogna lavorare anche su quello: una cosa non esclude l'altra. Sono orgoglioso della mia personalità e non la compri in farmacia: o ce l'hai o non ce l'hai. Ma da quell'episodio del pestone imparai a giocare con più calma. Cruyff mi diceva sempre la stessa cosa: “Non fare questo, non fare quello”».

Il sostegno costante di Cruyff, in fondo, non sorprendeva. L'olandese sapeva bene di avere tra le mani una potenziale stella mondiale. «Quando ero appena arrivato a Barcellona», rivelò Stoichkov, «ricordo che Cruyff mi disse: “Ascolta, lavorerò con te finché non vincerai il Pallone d'Oro”».

A volte questo significava irritare deliberatamente Stoichkov per ottenere da lui una reazione positiva. «Johan era un grande motivatore, ha fatto molte cose per me e per la mia famiglia e gli sarò eternamente grato», ammise. «In innumerevoli occasioni diceva cose che mi facevano arrabbiare perché, alla fine, alimentavano la mia voglia di scendere in campo e vincere».

Poteva essere un metodo rischioso con un talento così irascibile, ma funzionò in modo spettacolare. Stoichkov divenne un elemento fondamentale del «Dream Team» di Cruyff, che vinse quattro titoli consecutivi nella Liga e la prima Coppa dei Campioni nella storia del club, a Wembley nel 1992.