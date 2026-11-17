La stessa etimologia del ruolo di Totti suggerisce che sapesse fare tutto. Un trequartista, cioè uno specialista dei tre quarti di campo, è un giocatore che si trova dappertutto, pur senza avere una collocazione precisa. Non è un numero 10, né una seconda punta. Il suo compito è giocare alle spalle del centravanti e farsi trovare, appunto, ovunque. Il gioco non deve necessariamente passare tutto dai suoi piedi, ma ci si aspetta che sia decisivo nei momenti di maggiore pressione. Ed è ciò che faceva Totti.
Si racconta che, crescendo, Totti non abbia mai avuto una posizione fissa, ma aveva la palla tra i piedi con la disinvoltura di un mago praticamente da quando aveva imparato a camminare. Ci sono storie di lui che, a quattro anni, dribblava bambini di otto; nei primi anni dell’adolescenza, ogni club lo voleva. Alla fine Totti si affermò nella Roma, giocando con l’Under 15 pur essendo di due anni più giovane, prima di passare rapidamente attraverso le categorie d’età fino alla prima squadra.
Alcuni allenatori insistevano perché un attaccante così dotato giocasse da centravanti, ma la sua visione del passaggio lo rendeva pericoloso anche come rifinitore. Nel calcio giovanile non faceva differenza: segnava, serviva assist e, partita dopo partita, faceva fare brutta figura agli avversari.
A fine marzo 1993, l’allenatore Vujadin Boskov, a quanto pare dopo le insistenze del centrocampista Sinisa Mihajlovic, mandò in campo il sedicenne Totti contro il Brescia a cinque minuti dalla fine. Non fu un esordio da sogno.
«Sono uscito, mi sono scaldato per 10 secondi e sono entrato. Ho toccato la palla solo un paio di volte: ero troppo emozionato e troppo felice», ha ricordato in seguito Totti.
A metà degli anni Novanta, però, Totti era diventato troppo bravo per essere ignorato. Carlo Mazzone fu il primo allenatore a fidarsi davvero di lui, come fece con un altro giovane italiano, Andrea Pirlo. Nel 1995 Totti giocava regolarmente con i giallorossi, nel ruolo di seconda punta.
«Quasi non volevo che venisse scoperto, perché a 17 anni puoi perdere la testa», ha raccontato la leggenda della Roma Ruggiero Rizzitelli a FourFourTwo.