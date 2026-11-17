Francesco Totti ha paragonato il ritiro alla morte. Ecco quanto prendeva sul serio la sua carriera da calciatore.

«Il giorno del mio ritiro sono morto», ha raccontato alla Gazzetta dello Sport. «Lasciare la Roma e il calcio è stato come morire. È stato un momento forzato, un addio forzato. Sapevo che prima o poi sarebbe dovuto succedere, ma per me è stato doloroso, diverso da come l’avevo immaginato. Non riuscivo a capacitarmi di quello che stava accadendo, mi sentivo perso».

Giocatori come Totti, capaci di incarnare l’identità di un intero club e di mostrare al tempo stesso una spavalderia incontenibile nel ruolo più italiano che ci sia, quello del trequartista, sono rarissimi.

Questa, più di ogni altra cosa, è l’eredità di Totti. Essere un atleta professionista è davvero difficile; avere successo lo è ancora di più. Dare una definizione a un ruolo, poi, è quasi impossibile. Ma fare tutto questo in un solo club per oltre 20 anni? Questo significa diventare un’icona.