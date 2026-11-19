Le pretendenti non mancavano per Endrick in estate, dopo l'ottimo prestito al Lione nella seconda metà della scorsa stagione. Ma Jose Mourinho, tornato sulla panchina del Real Madrid, ha subito escluso una nuova partenza del brasiliano.

«Per le qualità che possiede, per le posizioni in cui può giocare... È un goleador e alle squadre servono i goal», ha spiegato Mourinho a TNT Sports. «E ovviamente avrà molte opportunità per giocare e crescere. Deve lavorare sodo qui e lavorare sodo con [il commissario tecnico del Brasile] Carlo Ancelotti. Volevo che restasse con noi perché riconosco il suo potenziale per diventare un giocatore all'altezza del Real Madrid».

Per esprimere quel potenziale, però, Endrick deve scendere in campo. Finora in questa stagione Mourinho gli ha concesso appena 147 minuti in tutte le competizioni. L'unico contributo significativo del ventenne è arrivato nella vittoria per 4-3 in Champions League contro la Roma, in cui ha segnato un goal e fornito un assist.

Nonostante ciò, Endrick è stato convocato dal Brasile nelle ultime due soste per le nazionali. Ancelotti continua a dare fiducia al prodotto del settore giovanile del Palmeiras, che aveva portato personalmente a Madrid nel 2024, ma teme che la sua crescita si sia fermata nella capitale spagnola.

«Il problema dei ragazzi brasiliani è che non migliorano perché non giocano», ha detto il tecnico italiano il mese scorso. «Sta succedendo a Endrick, ma anche ad altri talenti come Estevao: vanno in Europa a 18 o 19 anni, arrivano in grandi club e non trovano spazio. Senza giocare non possono progredire».

È del tutto possibile che per Endrick non ci sia mai spazio nell'undici titolare del Real. Per tornare a crescere, quindi, deve spingere per un trasferimento. Ha un contratto fino al 2030, ma per un giocatore così dotato ha poco senso perdere altro tempo, soprattutto se vuole conservare il suo posto nel giro della nazionale brasiliana.