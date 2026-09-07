"David Beckham ha aperto le porte a questo mondo" - Come i calciatori sono diventati dei brand
Si dice che “in una squadra non c’è spazio per l’io”, ma i calciatori del XXI secolo valgono più della somma delle loro parti. Come individui, godono di una celebrità un tempo inimmaginabile. Il loro talento in campo appartiene a un club, ma loro sono diventati vere e proprie star del marketing.
Il fenomeno della Premier League, nato nel 1992, ha accelerato questo processo. Alla fine degli anni ’90 i giocatori di punta del calcio inglese erano icone globali. A guidare questa rivoluzione fu la leggenda del Manchester United e della Nazionale inglese David Beckham, oggi Sir e cavaliere del Regno.
«Golden Balls», come lo ribattezzò la moglie pop star Victoria, fece notizia tanto per le sue acconciature e le scarpe audaci quanto per i gol dalla metà campo e i cartellini rossi ai Mondiali. Quelle barriere caddero, aprendo la strada a molti altri.
Oggi quasi tutti gli atleti, uomini e donne, hanno almeno un account sui social media, strumento chiave per ottenere lucrosi contratti di sponsorizzazione. Alcuni campioni vantano un seguito che supera il calcio e il club di appartenenza: i tifosi li sostengono più della squadra che li paga.
La carriera ai massimi livelli è breve, quindi, come spiega Cristiano Ronaldo, bisogna guadagnare il più possibile e creare un marchio duraturo. I giocatori si mostrano sempre più creativi nei loro progetti di guadagno: John Halls, ex stella dell’Arsenal diventato modello, lo ha raccontato a GOAL.
Abbattere le barriere
Halls proviene dal vivaio dell’Arsenal e ha giocato con Thierry Henry, Patrick Vieira e gli “Invincibili” campioni 2003-04. Non ha raggiunto i vertici del calcio, ma – ritirandosi a 30 anni – ha scalato le vette della moda, lavorando per Giorgio Armani e Dolce & Gabbana.
Oggi osserva con distacco come alcune piattaforme sportive, dagli ingressi delle partite NBA e NFL, si trasformino in passerelle dove mettersi in mostra è normale. Interrogato se sia una reazione naturale alla vita sotto i riflettori, Halls – in collaborazione con i migliori casinò online canadesi – ha dichiarato in esclusiva a GOAL: «Penso di sì. Penso che sia stato Beckham ad aprire la strada. Un tempo ci dicevano: “Vai a giocare a calcio, sei un calciatore e basta: dopo la partita torni a casa, mangi, dormi, bevi, ti prepari per la partita”.
Beckham ha aperto le porte a questo mondo in cui possiamo guadagnare anche altrove. Le nostre carriere non durano a lungo, quindi dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Oggi i giocatori sono marchi, soprattutto grazie ai social media e alla crescente importanza del calcio.
Per fortuna le squadre lo permettono: basta giocare bene nel weekend. Questi ragazzi sono veri marchi, c’è tanto denaro in gioco e la carriera è breve. Oggi sono i social a portare tutto a un livello superiore.”
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"Prendete i soldi: la carriera è breve"
I rivali per il titolo di GOAT, Ronaldo e Lionel Messi, dominano il calcio dentro e fuori dal campo, con investimenti che vanno dalle cliniche di trapianto di capelli agli hotel. Tuttavia, ci sono opportunità per tutti.
Riguardo alle opportunità odierne, molto maggiori rispetto a 30 o 40 anni fa, Halls – che dopo il ritiro è diventato modello – ha aggiunto: «Assolutamente sì. Un tempo ci dicevano solo: “Sei un calciatore, gioca a calcio”.
«Il fatto che stiano aprendo la strada è fantastico. Complimenti a chi guadagna con accordi privati. Prendete i soldi dove potete, ragazzi, perché la carriera è breve: 10-15 anni e poi siete fuori. Complimenti a chi cerca di guadagnare e di diventare un marchio».
Un crossover evidente
La moda è diventata un terreno naturale per le star dello sport, che possono investire il loro reddito per apparire al meglio. Non sorprende quindi che molti giocatori si siano lanciati in questo campo: Jesse Lingard ha lanciato la propria linea di abbigliamento, Adebayo Akinfenwa è in piena “Beast Mode” e Marvin Morgan ha riscosso un notevole successo con Fresh Ego Kid.
Alla domanda se altri seguiranno, Halls risponde: «Certamente. Oggi serve o un prodotto di qualità o un grande seguito. Con molti follower si può lanciare qualcosa di già destinato al successo.
Ci ho provato anch’io con un amico modello: stavamo per lanciare una linea di pantaloni, ma i continui viaggi ci hanno bloccato. Sono un maniaco del controllo: volevo seguire ogni passaggio. Se partivo per due settimane e arrivava una spedizione dall’estero, dovevo tornare per controllarla di persona, altrimenti perdevo scadenze e tempistiche.
“Potrei riprendere il progetto, ma è molto difficile: serve impegno totale o un team di cui fidarsi. Chi ha già un seguito può comunque lanciarsi e ottenere risultati.”
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In pensione da molto tempo
Alla domanda se incoraggerebbe i calciatori a uscire dalla propria zona di comfort per esplorare percorsi alternativi, Halls – che si è affermato in un settore diverso – ha risposto: «Da giocatori seguiamo spesso lo schema: “Ho giocato a calcio fino a 35 anni, poi mi sono ritirato e ho giocato a golf”.
Ma a 35 anni si è ancora giovani. Io ne ho 44 e penso: “Wow, a 35 anni ero proprio giovane”. Mi sono ritirato a 30, quindi ora parliamo di altri 60 anni prima di arrivare a 90. È un periodo lunghissimo da trascorrere in pensione.
Oggi molti ragazzi si avvicinano ai media, ma noi non avevamo alcuna formazione in merito. All’Arsenal fummo tra i primi a provarci, e fu una fortuna. Io mandai la mia prima email solo a 28 anni: incredibile. Ci dicevano che l’agente pensava a tutto, e noi dovevamo solo giocare.
Quindi tanto di cappello ai ragazzi che ora studiano e costruiscono le proprie attività, perché la vita dopo il ritiro è lunghissima. Io, a 44 anni, aspetto ancora una chiamata o un’email e l’incertezza spaventa. Vuoi avere il controllo della tua vita e del tuo destino. È qualcosa che voglio davvero provare a conciliare e vedere come possiamo farlo. Al momento è un po’ complicato.”
Continua a inseguire il sogno
Halls ha costruito una forte presenza sui social, con quasi 28.000 follower su Instagram, e ha passato più tempo nel mondo della moda che in quello del calcio professionistico. È l’esempio perfetto di ciò che si può ottenere dopo aver lasciato il campo.
Riguardo al futuro, Halls conclude: «Al momento mi sto godendo il viaggio. Adoro viaggiare all’estero. Ho creato, come nel calcio, una squadra di modelli che conosco da anni. Così, ovunque tu vada, hai amici, ed è bello. C’è una vera comunità.
“Quindi, al momento, si tratta solo di godersi il viaggio, aspettando con ansia nuovi viaggi all’estero, nuovi clienti, dando il massimo. Ci si sfida, ed è stimolante. Modificare il proprio aspetto è difficile, ma se pensiamo al calcio ci si allena di più. Quindi vado in palestra, mi mantengo in forma e cerco di presentarmi al meglio. È una sfida che mi diverte.
“E il profumo è quello giusto. Tutti vogliono un profumo, quindi puoi sempre sperare o provare a lavorare in quella direzione. E poi, viaggiare all’estero: adoro scoprire nuove culture, incontrare amici all’estero e cose del genere. Idealmente, mi piacerebbe avere qualcosa tutto mio, un marchio o qualcosa del genere, che potrei gestire. Ma per ora mi godo semplicemente il viaggio e vedo cosa mi riserva il futuro.”
Halls non sarà Beckham, ma è un pioniere: dimostra che il calcio non è l’unico orizzonte per chi ha inseguito quel sogno. Molti ora la pensano allo stesso modo, e altri seguiranno, man mano che le star dello sport scoprono i vantaggi di essere se stessi anche in squadra.
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