"David Beckham ha aperto le porte a questo mondo" - Come i calciatori sono diventati dei brand

Halls proviene dal vivaio dell’Arsenal e ha giocato con Thierry Henry, Patrick Vieira e gli “Invincibili” campioni 2003-04. Non ha raggiunto i vertici del calcio, ma – ritirandosi a 30 anni – ha scalato le vette della moda, lavorando per Giorgio Armani e Dolce & Gabbana.

Oggi osserva con distacco come alcune piattaforme sportive, dagli ingressi delle partite NBA e NFL, si trasformino in passerelle dove mettersi in mostra è normale. Interrogato se sia una reazione naturale alla vita sotto i riflettori, Halls – in collaborazione con i migliori casinò online canadesi – ha dichiarato in esclusiva a GOAL: «Penso di sì. Penso che sia stato Beckham ad aprire la strada. Un tempo ci dicevano: “Vai a giocare a calcio, sei un calciatore e basta: dopo la partita torni a casa, mangi, dormi, bevi, ti prepari per la partita”.

Beckham ha aperto le porte a questo mondo in cui possiamo guadagnare anche altrove. Le nostre carriere non durano a lungo, quindi dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Oggi i giocatori sono marchi, soprattutto grazie ai social media e alla crescente importanza del calcio.

Per fortuna le squadre lo permettono: basta giocare bene nel weekend. Questi ragazzi sono veri marchi, c’è tanto denaro in gioco e la carriera è breve. Oggi sono i social a portare tutto a un livello superiore.”