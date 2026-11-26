Contro il Napoli il City ha rimontato due volte per conquistare un punto. Rayan Cherki è stato decisivo all'86', quando ha saltato il diretto avversario in area e ha battuto Vanja Milinkovic-Savic con un preciso tiro rasoterra. Anche il giovane centrocampista Ayyoub Bouaddi ha segnato il suo primo goal con il club, ma quei due lampi non sono bastati a nascondere le crepe di una difesa allarmante per la sua fragilità.

Prima del goal del vantaggio, il Napoli ha sorpreso il City mentre cercava di costruire dal basso. Billy Gilmour ha poi servito l'ex attaccante del Manchester United Rasmus Hojlund, che con un semplice cambio di direzione ha eluso March Guehi e ha concluso nell'angolo lontano.

Il secondo goal è nato da un'azione ancora più disastrosa per il City: Matteo Politano ha messo fuori gioco Nico O'Reilly con uno splendido passaggio a scavalcare per Leonardo Spinazzola. Complice l'esitazione di Josko Gvardiol nel chiuderlo, il terzino ha avuto tutto il tempo di scegliere a chi indirizzare il cross e ha trovato Noa Lang, lasciato libero sul secondo palo, che ha insaccato al volo. Il Napoli ha aperto la difesa del City con estrema facilità, suscitando lo sconforto della leggenda del club Stuart Pearce.

«Il City è vulnerabile. Si riesce a superare le sue linee con i passaggi e questo è un problema», ha detto Pearce a talkSPORT. «Non sembra una squadra capace di chiudere una partita senza subire goal. Probabilmente è il suo problema principale, e il dato più pesante di questa serie di risultati. In questo momento è quasi troppo facile superare le sue linee. Le avversarie attirano il City verso di sé e poi lo superano, palla a terra oppure con lanci di 46 o 55 metri che i difensori non dovrebbero lasciar rimbalzare».