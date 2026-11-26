Dopo il primo mese della stagione 2026-27, Enzo Maresca sembrava il vero erede di Pep Guardiola. Il Manchester City aveva cominciato con otto vittorie consecutive, comprese due particolarmente convincenti in casa del Manchester United e del Liverpool, e mostrava la sicurezza di una squadra capace di competere per il titolo, nonostante sul club gravasse la sentenza di colpevolezza nel controverso procedimento per le violazioni delle regole finanziarie della Premier League.
La squadra continuava a proporre il calcio fluido che Guardiola aveva sempre promosso all'Etihad Stadium e, dopo una profonda rivoluzione della rosa in estate, Maresca sembrava sul punto di costruire qualcosa di speciale. Purtroppo per i tifosi del City, però, quell'impressione è svanita molto prima di quanto avrebbero immaginato.
Il City ha vinto soltanto una delle ultime sette partite in tutte le competizioni, imponendosi di misura per 3-2 in Germania contro l'RB Lipsia. In Coppa di Lega ha superato il Brighton ai rigori, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, per accedere ai quarti di finale. In Premier League, la squadra di Maresca ha perso contro Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest, prima di essere fermata sull'1-1 in casa da un Fulham in difficoltà: ora è a sei punti dalla capolista Arsenal.
Martedì, ospitando un Napoli in caduta libera sotto la guida di Massimiliano Allegri, il City aveva una grande occasione per rilanciarsi. L'ha sprecata, riuscendo alla fine a strappare soltanto un 2-2 che ha complicato le sue possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League. Ora lo attende la trasferta all'Emirates Stadium, dove l'Arsenal cercherà di compiere un passo importante verso la difesa del titolo.
Al momento, la sfida sembra impari: il City è nel caos. Se Maresca non riuscirà a restituire compattezza alla squadra, la stagione rischia di andare in pezzi con l'avvicinarsi delle festività. Ma che cosa è andato storto?