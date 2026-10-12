Colo-Colo: come l’Eterno Campione del Cile è diventato un simbolo di qualcosa di molto più grande

Con 208 gol in 374 partite ufficiali, Carlos Caszely è il miglior marcatore della storia del Colo-Colo e viene considerato il più grande calciatore ad aver indossato la maglia del club. Ha condotto il club in finale di Copa del 1973 da capocannoniere e vinto otto trofei in due periodi al Monumental, guadagnandosi il soprannome di «Rey del metro cuadrado» per il suo controllo di palla e la freddezza sotto porta.
Il suo impatto fuori dal campo fu ancora più grande: si schierò a sinistra e criticò apertamente Pinochet, rifiutandosi di stringergli la mano alla vigilia dei Mondiali 1974. Per i tifosi del Colo-Colo è l’incarnazione del ribelle e, nel 2022, è stato celebrato con una statua all’esterno del Monumental.
Durante la prima Giornata dei Soci del Colo-Colo al Monumental, ad aprile, Caszely ha spiegato cosa significhi il club per lui e per i tifosi: «Si tratta di avere sempre il cuore che batte forte, di sostenere la squadra, di capire che il Colo-Colo è più di una semplice squadra di calcio. È un fenomeno sociale, è un cuore che si estende da Arica a Punta Arenas. Il Colo-Colo è tutto, è la cosa più grande che ci sia».
Accanto alla sua statua sorge quella di un’altra icona, Francisco “Chamaco” Valdés. Il centrocampista offensivo era il complemento perfetto di Caszely sia in Nazionale che nel Colo-Colo, dove ha giocato in due periodi distinti e ha guidato come capitano. Genio tecnico e maestro delle palle inattive, ha segnato 180 gol con il club, molti davvero spettacolari.
Valdés è morto nel 2009 a 66 anni e, all’inizio di quest’anno, una cerimonia commemorativa si è tenuta al Mausoleo del Colo-Colo, con Caszely tra gli omaggianti. «Nel calcio non sarei stato lo stesso senza Chamaco. Non ho mai visto un giocatore con la sua intelligenza», ha dichiarato.
Nessuno ha eguagliato l’eredità di Caszely e Valdés, ma un membro della squadra del Colo-Colo che vinse la Copa Libertadores nel 1991 ci si avvicinò molto. Marcelo Barticciotto (nella foto sopra) segnò tre gol fondamentali durante la cavalcata della squadra e mise a segno due assist in finale, oltre ad aver realizzato il primo gol al Monumental, riaperto nel 1989.
Soprannominato “Barti” o “El 7 del Pueblo” dai tifosi, l’ala esplosiva ha contribuito a tre titoli cileni e detiene il record di presenze con il Colo-Colo nelle competizioni continentali (86).
Per dimostrare la sua devozione, nel 1995, in prestito all’Universidad Católica, segnò ma non esultò contro il Colo-Colo, tornando poi l’anno dopo.
«Non avevo pianificato di non festeggiarlo né nulla del genere. In quel momento, è venuto dal cuore. Non potevo festeggiare il gol contro quelle persone che mi avevano applaudito, che mi chiedevano di me per strada e mi mostravano così tanto affetto. Non potevo», ha ricordato Barticciotto a Vamos a Recordar.
«Mi resi conto di quanto affetto provasse la gente per me. Fu un’ovazione che non dimenticherò mai. In quel momento mi chiesi: “Cosa ci faccio qui con questa maglia?”. Fu molto strano, soprattutto quando arrivai in campo e vidi dall’altra parte i miei compagni di tante battaglie. Non ho mai più provato nulla di simile. Ho cercato di essere professionale, ma il mio cuore era sempre dall’altra parte, con il Colo-Colo».
Nel 2003, al momento del ritiro, 50.000 tifosi lo salutarono al Monumental; nel 2008 tornò come allenatore e vinse il Clausura, legandosi ancora di più alla Garra Blanca.