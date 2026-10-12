Colo-Colo: come l’Eterno Campione del Cile è diventato un simbolo di qualcosa di molto più grande

"Il Colo-Colo è di gran lunga la squadra più popolare del Cile. Circa il 42% della popolazione dichiara di essere tifoso del club", ha dichiarato Samuel Perez, direttore commerciale e marketing del Colo-Colo, a Football Business Inside nel 2022. «Abbiamo la tifoseria più numerosa in ogni regione del Paese, in ogni fascia socioeconomica e di età, e la copertura mediatica di tutto ciò che riguarda il club è quotidiana. Ci sono due detti molto famosi: “Il Colo-Colo è il Cile” e “Quando il Colo-Colo vince, il giorno dopo il pane è più croccante e il tè è più dolce”».

Il club è da sempre legato alla classe operaia cilena e, grazie ai suoi 101 anni di successi, il pane e il tè hanno quasi sempre un ottimo sapore. Il club detiene il record di 34 titoli della Primera División, davanti a Universidad de Chile (18) e Universidad Católica (16), e vanta anche 14 trionfi in Copa Chile.

È l’unica squadra cilena ad aver vinto la Copa Libertadores, l’equivalente sudamericano della Champions League, e l’unica ad aver partecipato a ogni stagione della massima serie senza mai retrocedere. Non a caso i tifosi colocolini, ferocemente devoti, lo chiamano “Eterno Campeón” (“Il Campione Eterno”): il club va oltre il calcio, riflettendo gioie e difficoltà di tutto il Cile.