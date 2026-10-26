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Chi vincerà il Pallone d'Oro? Harry Kane, Lamine Yamal e perché quella del 2026 è la corsa più aperta e imperfetta nella storia del premio

Non c’è un favorito netto per il premio individuale più prestigioso del calcio, che verrà assegnato lunedì a Londra.

Mark Doyle
Tradotto da

  • Il vincitore del Pallone d’Oro 2026 sarà annunciato lunedì e, al momento, non è ancora chiaro chi si aggiudicherà il riconoscimento individuale più ambito del calcio.

    I tre favoriti più evidenti sono Harry Kane, Kylian Mbappe e Lamine Yamal, ma tra gli inseguitori ci sono tre ex vincitori, Ousmane Dembele, Rodri e Lionel Messi, che lo ha conquistato otto volte. Anche Michael Olise e Khvicha Kvaratskhelia possono rappresentare delle sorprese.

    A rendere così interessante la corsa di quest’anno è proprio il fatto che nessuno abbia una candidatura inattaccabile: è facile trovare argomenti sia a favore sia contro ciascuno dei contendenti...


  • Ousmane Dembele

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    L’ex enfant terrible del calcio francese punta a vincere il secondo Pallone d’Oro consecutivo.

    PRO: Il grande interrogativo su Dembele era se un giocatore un tempo esasperante per la sua indisciplina e incostanza potesse mantenere il livello che gli era valso il Pallone d'Oro. Dopo aver superato alcuni problemi fisici nella prima metà della scorsa stagione, il versatile attaccante ha avuto ancora una volta un ruolo decisivo nella conquista della seconda Champions League consecutiva da parte del Paris Saint-Germain. Dembele ha segnato sei gol nelle ultime quattro partite della sua squadra nella competizione, prima di realizzare i suoi primi gol in assoluto ai Mondiali, sei per la precisione, con la Francia che ha chiuso al quarto posto in Nord America.

    CONTRO: Dembele non ha brillato quanto nel 2024-25, quando era il netto favorito per il Pallone d'Oro. Si potrebbe anzi sostenere a ragione che non sia stato né il miglior giocatore del PSG nella conquista della sua seconda Champions League, né l'attaccante più efficace della Francia ai Mondiali. Di conseguenza, quest'anno si parla molto meno di Dembele, anche se ha dimostrato al di là di ogni dubbio di essere un attaccante di altissimo livello.

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  • Harry Kane

    England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    L’attaccante dell’Inghilterra e del Bayern Monaco sta segnando a raffica sia con il club che con la nazionale.

    PRO: Nessuno ha segnato più di Kane nella stagione 2025-26 (73 gol) e il suo implacabile fiuto del gol ha aiutato il Bayern Monaco a conquistare tre trofei nazionali. Niente male per un 33enne un tempo deriso perché non aveva medaglie da vincitore.

    CONTRO: La candidatura di Kane si basa soltanto sul suo impressionante bottino di gol: non è riuscito a conquistare né la Champions League né il Mondiale, ed è raro che venga incoronato miglior giocatore del pianeta chi non ha già vinto uno dei trofei più prestigiosi del calcio. Va anche ricordato che, pur avendo segnato sei volte nel cammino dell’Inghilterra verso il terzo posto in Nord America, Kane non è più andato in gol dopo gli ottavi di finale ed è mancato quando la sua nazionale aveva più bisogno di lui, nella sorprendente sconfitta in semifinale contro l’Argentina.

  • Khvicha Kvaratskhelia

    FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSG
    AFP

    L'ala georgiana è stata senza dubbio la giocatrice più decisiva della scorsa Champions League

    PRO: Quando Kvaratskhelia è arrivato al Parc des Princes nel gennaio 2025, il PSG non sembrava affatto aver bisogno di un altro esterno offensivo. Il georgiano ha però dato una dimensione completamente nuova all'attacco di Luis Enrique, trascinando i parigini alla prima vittoria in Coppa dei Campioni. La scorsa stagione ha fatto ancora meglio: è stato giustamente nominato miglior giocatore della Champions League dopo essere diventato il primo calciatore a partecipare direttamente ad almeno un goal in sette partite consecutive della fase a eliminazione diretta, mentre il PSG si confermava campione d'Europa.

    CONTRO: Non ha potuto giocare i Mondiali. Se la Georgia si fosse qualificata e Kvaratskhelia avesse avuto un impatto positivo, anche minimo, sarebbe davvero difficile contestare una sua vittoria del Pallone d'Oro. Sappiamo però quanto il torneo pesi sulle scelte dei votanti e, solo per questo motivo, pensiamo che «Kvaradona» potrebbe persino faticare a entrare tra i primi tre. Sarebbe un verdetto davvero severo per il 25enne.


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  • Kylian Mbappe

    FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SEN
    AFP

    Mbappé potrebbe non essere considerato un giocatore di squadra, ma probabilmente oggi non c'è un calciatore più letale di lui.

    PUNTI A FAVORE: Come Yamal, Mbappe non ha esitato a parlare delle proprie possibilità di vincere il Pallone d'Oro. E, proprio come Yamal, ha ottime argomentazioni dalla sua. Mbappe ha segnato più di chiunque altro nella Liga, in Champions League (nonostante l'eliminazione del Real Madrid ai quarti di finale) e ai Mondiali. Le sue prodezze in Nord America, che gli sono valse la Scarpa d'Oro, lo hanno anche reso il miglior marcatore di sempre del torneo. Se dunque saranno i goal a decidere il Pallone d'Oro, quelli di Mbappe potrebbero avere persino più peso di quelli di Kane.

    PUNTI A SFAVORE: La straordinaria media realizzativa di Mbappe non ha portato né il suo club né la sua nazionale a vincere un trofeo. Peggio ancora, i critici dell'attaccante sostengono che il suo individualismo ostacoli le squadre in cui gioca. Secondo questa tesi, il PSG è migliorato da quando ha lasciato il Parco dei Principi, mentre il Madrid è peggiorato dal suo arrivo al Bernabeu. È improbabile che questa percezione così negativa abbia giovato in qualche modo alla sua candidatura al Pallone d'Oro.

  • Lionel Messi

    FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALG
    AFP

    L'argentino ha dimostrato, a 39 anni e in modo davvero sorprendente, di essere ancora uno dei migliori giocatori al mondo.

    PRO: Anche per gli standard del più grande di tutti i tempi, ciò che Lionel Messi ha realizzato nell’ultimo anno è stato straordinario. Il numero 10 ha trascinato l’Inter Miami al primo successo della sua storia nella MLS Cup, prima di condurre l’Argentina fino alla seconda finale consecutiva dei Mondiali con una serie di prestazioni decisive a 39 anni, mentre suo padre stava perdendo la battaglia contro la malattia. Semplicemente incredibile.

    CONTRO: Se l’Argentina avesse vinto il Mondiale, probabilmente non staremmo nemmeno a discuterne: Messi sarebbe di gran lunga il favorito per conquistare un nono Pallone d’Oro. Tuttavia, le modalità della sconfitta dell’Argentina contro la Spagna probabilmente peseranno a suo sfavore, così come il fatto che la maggioranza dei votanti guardi alla MLS con sufficienza. È ingiusto? Assolutamente sì. Ma, purtroppo, è anche vero.

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  • Michael Olise

    RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga
    Getty Images Sport

    L’esterno francese ha compiuto un salto di qualità da quando è passato dal Crystal Palace al Bayern Monaco nel 2024.

    PRO: Olise è, semplicemente, il talento offensivo più creativo del calcio di oggi. Nella stagione 2025-26 ha servito la bellezza di 41 assist, di cui sette, un record, nel solo Mondiale. Non sorprende quindi che molti considerino Olise, e non Kane, l’uomo chiave del Bayern. È anche per questo che l’ala dalla tecnica sopraffina è stata votata miglior giocatore del Bayern per il secondo anno consecutivo e nominata giocatore dell’anno della Bundesliga.

    CONTRO: Olise si trova purtroppo nella stessa situazione del compagno di squadra Kane. Nonostante le sue straordinarie qualità individuali messe al servizio della squadra, non ha conquistato uno dei trofei collettivi che contano davvero, almeno nella corsa al Pallone d’Oro. Il Bayern è stato eliminato di misura dal PSG in un’epica semifinale di Champions League, prima che la Francia uscisse nella stessa fase del Mondiale, peraltro in modo piuttosto remissivo. Olise è dunque il nuovo re degli assist, ma non crediamo che sarà incoronato miglior giocatore del mondo. Almeno non ancora.

  • Rodri

    President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey
    Getty Images News

    L’ex centrocampista del Manchester City ha ricordato a tutti il proprio talento trascinando la Spagna alla vittoria del Mondiale.

    PRO: Si temeva concretamente che Rodri non sarebbe più tornato ai livelli che gli avevano permesso di vincere il Pallone d’Oro dopo la rottura del legamento crociato anteriore nel settembre 2025, soprattutto perché anche nella scorsa stagione al Manchester City era stato frenato dagli infortuni. Il centrocampista, però, è stato magnifico ai Mondiali di quest’anno: ha dettato i ritmi del gioco della Spagna, con la squadra di Luis de la Fuente che ha tolto il possesso a ogni avversaria fino alla conquista del trofeo in New Jersey. Rodri ha così consolidato il suo posto tra i migliori mediani della storia del calcio.

    CONTRO: Rodri sarà anche stato imprendibile ai Mondiali, ma, come già accennato, nella stagione 2025-26, interrotta dagli infortuni, non era davvero al massimo delle sue possibilità. È uno dei motivi principali per cui il Manchester City non ha vinto né la Premier League né la Champions League, tanto era importante per la squadra di Pep Guardiola. Sarebbe quindi sorprendente se riuscisse a conquistare un secondo Pallone d’Oro soltanto grazie alle prestazioni offerte con la Spagna durante l’estate.

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  • Lamine Yamal

    FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOL
    AFP

    Il giovane esterno ha ora aggiunto una medaglia da campione del mondo al titolo europeo conquistato nel 2024.

    PRO: Nelle ultime due stagioni nessun giocatore è stato più entusiasmante da vedere di Yamal, il teenager dal talento straordinario che si è classificato secondo nella votazione per il Pallone d'Oro dello scorso anno. Nel 2026 Yamal ha vinto il suo secondo titolo consecutivo nella Liga, prima che il trionfo della Spagna in Nord America lo rendesse il più giovane calciatore della storia a vincere sia l'Europeo sia il Mondiale.

    CONTRO: Il Barcellona è rimasto ancora una volta a mani vuote in Champions League, ma nella candidatura di Yamal c'è davvero un solo punto debole, che potrebbe costargli il Pallone d'Oro. Il 19enne, infatti, è stato ben lontano dai suoi livelli migliori al Mondiale. Era chiaramente condizionato da un infortunio che aveva limitato la sua stagione con il club, ma, pur avendo completato più dribbling di chiunque altro nel torneo, non ha messo a referto nemmeno un assist e ha segnato un solo goal, contro l'Arabia Saudita nella fase a gironi.