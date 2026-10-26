Chi vincerà il Pallone d'Oro? Harry Kane, Lamine Yamal e perché quella del 2026 è la corsa più aperta e imperfetta nella storia del premio

Il vincitore del Pallone d’Oro 2026 sarà annunciato lunedì e, al momento, non è ancora chiaro chi si aggiudicherà il riconoscimento individuale più ambito del calcio.

I tre favoriti più evidenti sono Harry Kane, Kylian Mbappe e Lamine Yamal, ma tra gli inseguitori ci sono tre ex vincitori, Ousmane Dembele, Rodri e Lionel Messi, che lo ha conquistato otto volte. Anche Michael Olise e Khvicha Kvaratskhelia possono rappresentare delle sorprese.

A rendere così interessante la corsa di quest’anno è proprio il fatto che nessuno abbia una candidatura inattaccabile: è facile trovare argomenti sia a favore sia contro ciascuno dei contendenti...



