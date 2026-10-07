L’amichevole tra Argentina e Brasile a East Rutherford nel giugno 2012 era solo un’amichevole, ma è stata fondamentale per Messi, che ha finalmente offerto la prestazione travolgente che i suoi connazionali aspettavano da tempo.

Il fatto che sia successo contro i rivali storici ha reso tutto ancora più speciale. Dopo la tripletta nella vittoria per 4-3, Messi ha commentato: «È sempre bello battere il Brasile e sono molto contento dei miei tre gol».

I primi due erano stati ottimi, ma il terzo, che ha deciso l’incontro, è stato il migliore: Messi ha preso palla a centrocampo, si è lanciato in avanti e ha scaricato un tiro imparabile all’incrocio dei pali.

«Nessuno al mondo ha trovato una soluzione per Messi», ha sottolineato l’allenatore della Seleção, Mano Menezes. «Ha avuto quattro occasioni e ha segnato tre gol… Contro certi giocatori non si può concedere loro nemmeno un briciolo di spazio».

L’allora ct dell’Albiceleste Alejandro Sabella si limitò a dire: «Siamo fortunati che Leo sia argentino!»