Lionel Messi ha lasciato la scena internazionale. In una serata ricca di emozioni all’iconico Estadio Mas Monumental, l’Argentina ha salutato il GOAT, che ha disputato la sua ultima partita con la maglia della nazionale in un’amichevole contro il Benin e ha inevitabilmente celebrato l’occasione con un gol, aggiungendoci, come da copione, anche un paio di assist.
In molti credevano che si sarebbe ritirato dopo il trionfo ai Mondiali 2022 in Qatar, ma ha continuato a stupire: al torneo nordamericano di quest’anno, a 39 anni, ha trascinato un’Argentina decimata fino alla finale con otto gol e quattro assist.
Ora che ha chiuso la carriera in Nazionale, pur continuando a giocare quasi al massimo, GOAL ha scelto i suoi momenti più memorabili con l’Argentina, dall’esordio mondiale 2006 alla rimonta contro l’Inghilterra in semifinale.