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Aaron Bouwman: il giovane difensore centrale dell’Ajax che sogna un futuro da stella della Nazionale olandese

Il difensore centrale vuole diventare una stella della Nazionale olandese grazie alla sua ascesa all’Ajax.

Peter McVitie
Tradotto da

  • Aaron Bouwman è entrato nell’accademia giovanile dell’Ajax a 11 anni, sognando di diventare un attaccante di punta.

    Sei anni dopo è approdato in prima squadra come uno dei difensori centrali più promettenti del Paese.

    Idoneo a giocare per tre nazionali, il suo obiettivo è conquistarsi un posto da titolare nell’Oranje. Avrebbe potuto persino attirare l’attenzione del nuovo allenatore Xavi il mese scorso, se non fosse stato per un brutale scontro con Ruben van Bommel del PSV che lo ha costretto al ricovero in ospedale

    Ora, guarito e pronto a rientrare nell’undici di Michel Sanchez, non vede l’ora di riprendere da dove aveva lasciato per continuare la sua ascesa e aiutare l’Ajax a lottare per il titolo Eredivisie.

    GOAL vi presenta l’ultimo talento uscito dalla fucina di De Toekomst.

  • L'inizio

    Aaron Bouwman

    Pur avendo esordito come attaccante, nel percorso al De Toekomst è diventato un promettente difensore centrale.

    Bouwman nasce da un incontro casuale ad Amsterdam. Sua madre, inglese, conosce suo padre, tifoso dell’Ajax, in un bar durante una visita nella capitale olandese con amici.

    Il figlio è nato a Haarlem e a 11 anni è entrato nell’accademia De Toekomst dell’Ajax, proveniente dal club affiliato Koninklijke HFC.

    Sebbene si considerasse un attaccante, gli allenatori videro in lui un difensore ideale per le sue caratteristiche fisiche, scelta che lo preoccupò.

    «Non ricordo cosa pensassi, ma credo fosse: “Cavolo, questa situazione non è l’ideale”. Difendere è molto diverso dal segnare gol», ha detto. Col senno di poi, però, il cambio di ruolo si è rivelato positivo.

    «Se guardo dove sono arrivato, avevano ragione ed è stata una mossa azzeccata».

    Idoneo a giocare per Inghilterra, Paesi Bassi e, per origini, Giamaica, ha scelto la maglia orange, totalizzando molte presenze nelle nazionali giovanili dagli Under 15 agli Under 19.

    «Per me la scelta non è difficile», ha dichiarato a Elf Voetbal ad aprile. «È e rimane l’Olanda. Giocare per la Giamaica o l’Inghilterra non è un’opzione. Voglio cogliere la mia occasione nella nazionale maggiore Oranje quando sarà il momento».

    Cresciuto nel vivaio del De Toekomst, ha esordito da professionista a 16 anni nella seconda serie olandese con la squadra riserve dell’Ajax verso la fine della stagione 2023-24.

    «Un'emozione indescrivibile», ha commentato. «Adoro dribblare, ho un buon gioco di passaggi e sono alto e forte fisicamente. Devo ancora migliorare nei duelli aerei e nella leadership in difesa».

    Dopo alcune presenze con la seconda squadra e ottime prestazioni con gli Under 19, nella stagione successiva si è guadagnato un posto in panchina con la prima squadra, ma gli infortuni hanno limitato il suo impiego.

    «Prima ho avuto problemi all’anca, poi, alla prima partita con lo Jong Ajax dopo il rientro, mi sono slogato la caviglia. Non è stato piacevole», ha dichiarato lo scorso anno.

    Al suo ritorno, John Heitinga gli ha concesso l’esordio in Eredivisie, schierandolo titolare contro il Telstar alla prima giornata della stagione 2025-26.

    «Prima del ritiro estivo mi ero prefissato il debutto in prima squadra e speravo di giocare molti minuti con lo Jong Ajax», ha raccontato a Elf. «Due giorni prima della gara col Telstar l’allenatore mi ha detto che sarei partito titolare. Ho subito avvisato la famiglia.

    «C’erano molti familiari e amici sugli spalti. Prima della partita ero un po’ nervoso. Giocare per la prima volta alla Johan Cruijff Arena, dove per anni, da giovane, ho guardato le partite dell’Ajax dalla tribuna della seconda fila insieme ai miei compagni di squadra, dove ho visto tante grandi partite di Champions League. E ora mi trovavo io stesso in campo.

    «Prima della partita contro il Telstar, sapevo dove erano seduti i miei genitori, i nonni, mia zia e gli amici di Haarlem. Poco prima dell’inizio, li ho salutati con la mano. Cerco di farlo prima di ogni partita. Mi fa sentire a mio agio.»

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  • La svolta

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    AFP

    La scorsa stagione è stata intensa, ma Bouwman ha raggiunto traguardi significativi.

    Un infortunio lo ha tenuto fuori per un mese, facendogli saltare la promozione in seconda divisione. Appena il nuovo allenatore della prima squadra, Fred Grim, ha preso il comando, ha subito richiamato il giovane difensore.

    Ha subito segnato il suo primo gol con una splendida incursione verso il primo palo, insaccando al volo su calcio d’angolo battuto da Oscar Gloukh e sigillando così la vittoria per 2-0 contro il Groningen. Poco più di una settimana dopo, ha nuovamente affiancato Youri Baas in difesa nella sua prima partita di Champions League: una vittoria per 4-2 in Azerbaigian contro il Qarabag.

    «Dopo l’esordio in Eredivisie, non pensavo di arrivare così in fretta in Champions League», ammette Bouwman.

    Nonostante l’esordio così giovane, mantiene i piedi per terra e conserva già i primi cimeli della sua carriera.

    «Ho conservato la maglia del mio esordio, è a casa pronta per essere incorniciata», ha detto. «Ci sono ancora le macchie… Ho tenuto anche le maglie delle trasferte contro Qarabag e Villarreal in Champions League. Dello Jong Ajax non ho nulla: quelle maglie dobbiamo restituirle dopo la partita».

    Con l’arrivo del terzo allenatore stagionale, Oscar García, che preferiva giocatori più esperti come Ko Itakura e Josip Sutalo, Bouwman ha continuato a essere alternato in campo. Ha chiuso la stagione con otto presenze in Eredivisie e due nei play-off europei, mentre l’Ajax si è qualificato per la UEFA Conference League.

  • Come va?

    Aaron Bouwman Ajax Ruben van Bommel PSV

    L&#x27;Ajax ha creduto in lui fin dall&#x27;inizio della stagione, ma un violento scontro lo ha tenuto fuori per un mese.

    In estate il direttore sportivo dell’Ajax Jordi Cruyff ha ceduto Sutalo e Itakura, lanciando Bouwman come titolare accanto al 23enne Baas.

    Il diciannovenne ha colto l’occasione, giocando da titolare in 10 partite con buona disinvoltura, pur mostrando qualche limite di esperienza e concentrazione.

    A settembre, però, un violento scontro con Ruben van Bommel nella partita persa in casa contro i campioni in carica del PSV lo ha messo fuori gioco.

    Il difensore è stato ricoverato per una notte con una contusione a sterno e polmone, restando fermo tutto il mese. Van Bommel ha ammesso l’errore, definendolo «un po’ avventato», e ha contattato Bouwman per scusarsi, dopo che un giornalista aveva suggerito – in modo bizzarro – che la stella ventiduenne del PSV dovesse ricorrere a un aiuto psicologico.

    Per Bouwman i danni interni hanno reso il recupero particolarmente doloroso.

    «La contusione al polmone durante la respirazione è stata la cosa più spiacevole. Non mi era mai capitata prima, quindi è stata anche un’esperienza nuova», ha dichiarato a ESPN. «Nelle ultime settimane ho lavorato sodo per tornare più forte che mai. Sono felice di poter essere di nuovo qui».

    Anche il nuovo allenatore dell’Ajax, Michel, era sollevato di riaverlo in rosa e lo ha schierato come sostituto contro il NEC nel weekend.

    «Bouwman è un giocatore molto importante per noi. Ha avuto un ottimo inizio di stagione. È pronto a giocare e siamo molto felici che sia tornato», ha affermato.

    Recuperato, è tornato titolare in Conference League contro l’Hajduk Spalato.

    «Alla fine l’ho superata bene. Non c’è più nulla che non va», ha detto. «Ormai me la sono lasciata completamente alle spalle e non sento davvero il bisogno di parlarne ulteriormente».

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  • Punti di forza

    Aaron Bouwman Ajax

    Alto, robusto e con le doti tecniche tipiche di un difensore dell’Ajax, ha un futuro brillante davanti a sé.

    Gli allenatori delle giovanili dell’Ajax avevano ragione: Bouwman è più bravo a evitare gol che a segnare. E lui lo ammette sorridendo.

    «Onestamente, l’istinto offensivo è svanito», ha dichiarato al sito del club. «Forse il posizionamento c’è ancora, ma la precisione sotto porta è quasi scomparsa».

    Pur avendo perso precisione sotto porta, i suoi 1,98 m lo aiutano nei duelli aerei. Possiede però le doti tipiche di un centrale Ajax: forza fisica, ottima tecnica e grande visione di gioco.

    L’ex difensore dell’Eredivisie Timo Letschert ha elogiato la sua rapida crescita, dichiarando aVoetbalPrimeur: «Sono un grande fan di Bouwman. Lo seguo da due anni e sta diventando un vero uomo. Dal punto di vista atletico, è uno dei migliori dell’Eredivisie.

    Inoltre, il modo in cui dribbla in avanti e semina gli avversari non è comune in Eredivisie».

    Il centrocampista Sean Steur, passato in estate dall’Ajax al Newcastle, lo indica come il giocatore su cui ripone «grandi aspettative» per questa stagione.

    La sua calma e la sua presenza derivano dallo studio del miglior difensore olandese degli ultimi anni.

    «Virgil van Dijk è il mio grande modello», spiega. «Ammiro la sua calma, la tecnica, i passaggi e il modo di difendere. È la sua presenza in campo».

    Sebbene emulare Van Dijk – che pure iniziò come attaccante – possa sembrare ambizioso, l’esordio in Nazionale sembra solo una questione di tempo.

    «Aaron è equilibrato e vuole imparare», spiega aVI l’ex difensore e allenatore dell’Ajax Heitinga. «Ascolta i consigli di staff e compagni e li assimila in fretta».

  • C'è margine di miglioramento

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    Il giovane difensore sa di avere ancora molta strada davanti per esprimere appieno il proprio potenziale.

    A 19 anni Bouwman si sta ancora adattando alle esigenze fisiche e mentali del calcio di alto livello, ma mantenere la concentrazione per tutta la partita è fondamentale.

    A volte cali di attenzione portano a errori nelle palle alte o a un’esitazione di troppo nel possesso sotto pressione, come notato da Letschert, che evidenzia anche qualche incertezza in copertura e nei passaggi.

    Bouwman è consapevole dei propri limiti e analizza con obiettività le prestazioni. Commentando la gara della scorsa stagione contro il Groningen, ha riconosciuto le proprie lacune.

    «Sono sempre critico con me stesso; guardo prima di tutto alle cose che non sono andate bene», ammette. «Contro il Groningen a volte ho tenuto troppo la palla e, nel secondo tempo, ho provato un dribbling in area che mi ha fatto capire: “È troppo rischioso”».

    Con questo genere di cose, potrebbe volerci un po’ di tempo per riabituarmi dopo così tanto tempo. Lo ha detto anche l’allenatore, che era proprio un rischio un po’ troppo elevato. E anche alcuni compagni hanno fatto notare che bisogna essere un po’ più veloci, ma non ho ricevuto necessariamente una ramanzina, però.”

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  • Destinato alla Premier League?

    Aaron Bouwman Ajax PSV

    Alcuni club stanno seguendo da vicino i progressi del giovane calciatore, per metà inglese

    L'ascesa del difensore ad Amsterdam ha attirato l'attenzione degli osservatori europei, soprattutto dei club inglesi.

    Secondo ChronicleLive, il Newcastle lo segue, mentre Chelsea, Everton e Brighton hanno già mandato osservatori a valutarlo.

    La sua famiglia vive a Londra, vicino all’Emirates Stadium dell’Arsenal, e ogni anno vi fa ritorno, immaginando un futuro in Premier League.

    Convincere il giocatore a lasciare Amsterdam non sarà facile: l’Ajax lo ha blindato con un contratto fino al 2030 e non ha fretta di cederlo.

    Ammirato in un ambiente ideale per crescere, il giovane può già prepararsi alla Premier grazie ai consigli di Davy Klaassen, ex Everton, e Steven Berghuis, reduce da un’esperienza negativa al Watford.

    «Sicuramente a livello professionale», afferma Bouwman. «Il modo in cui si allenano e ciò che fanno ogni giorno per mantenersi in forma è straordinario. Mi aiutano anche con i consigli in campo. Come difensore centrale, per me è importante continuare a comunicare».

  • E adesso?

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    Il difensore centrale deve ritrovare lo slancio dopo il violento scontro.

    Ora che Bouwman è guarito dal grave infortunio al torace, sembra aver ritrovato un posto nella difesa dell’Ajax.

    Attualmente quinti in Eredivisie e in difficoltà in Conference League dopo due gare, i giganti olandesi hanno bisogno di un Bouwman costante e affidabile per puntare ai trofei in questa stagione.

    Se continuerà a migliorare forza e tecnica, riducendo le distrazioni, potrà diventare un punto di riferimento per la difesa.

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