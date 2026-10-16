Aaron Bouwman: il giovane difensore centrale dell’Ajax che sogna un futuro da stella della Nazionale olandese

Bouwman nasce da un incontro casuale ad Amsterdam. Sua madre, inglese, conosce suo padre, tifoso dell’Ajax, in un bar durante una visita nella capitale olandese con amici.

Il figlio è nato a Haarlem e a 11 anni è entrato nell’accademia De Toekomst dell’Ajax, proveniente dal club affiliato Koninklijke HFC.

Sebbene si considerasse un attaccante, gli allenatori videro in lui un difensore ideale per le sue caratteristiche fisiche, scelta che lo preoccupò.

«Non ricordo cosa pensassi, ma credo fosse: “Cavolo, questa situazione non è l’ideale”. Difendere è molto diverso dal segnare gol», ha detto. Col senno di poi, però, il cambio di ruolo si è rivelato positivo.

«Se guardo dove sono arrivato, avevano ragione ed è stata una mossa azzeccata».

Idoneo a giocare per Inghilterra, Paesi Bassi e, per origini, Giamaica, ha scelto la maglia orange, totalizzando molte presenze nelle nazionali giovanili dagli Under 15 agli Under 19.

«Per me la scelta non è difficile», ha dichiarato a Elf Voetbal ad aprile. «È e rimane l’Olanda. Giocare per la Giamaica o l’Inghilterra non è un’opzione. Voglio cogliere la mia occasione nella nazionale maggiore Oranje quando sarà il momento».

Cresciuto nel vivaio del De Toekomst, ha esordito da professionista a 16 anni nella seconda serie olandese con la squadra riserve dell’Ajax verso la fine della stagione 2023-24.

«Un'emozione indescrivibile», ha commentato. «Adoro dribblare, ho un buon gioco di passaggi e sono alto e forte fisicamente. Devo ancora migliorare nei duelli aerei e nella leadership in difesa».

Dopo alcune presenze con la seconda squadra e ottime prestazioni con gli Under 19, nella stagione successiva si è guadagnato un posto in panchina con la prima squadra, ma gli infortuni hanno limitato il suo impiego.

«Prima ho avuto problemi all’anca, poi, alla prima partita con lo Jong Ajax dopo il rientro, mi sono slogato la caviglia. Non è stato piacevole», ha dichiarato lo scorso anno.

Al suo ritorno, John Heitinga gli ha concesso l’esordio in Eredivisie, schierandolo titolare contro il Telstar alla prima giornata della stagione 2025-26.

«Prima del ritiro estivo mi ero prefissato il debutto in prima squadra e speravo di giocare molti minuti con lo Jong Ajax», ha raccontato a Elf. «Due giorni prima della gara col Telstar l’allenatore mi ha detto che sarei partito titolare. Ho subito avvisato la famiglia.

«C’erano molti familiari e amici sugli spalti. Prima della partita ero un po’ nervoso. Giocare per la prima volta alla Johan Cruijff Arena, dove per anni, da giovane, ho guardato le partite dell’Ajax dalla tribuna della seconda fila insieme ai miei compagni di squadra, dove ho visto tante grandi partite di Champions League. E ora mi trovavo io stesso in campo.

«Prima della partita contro il Telstar, sapevo dove erano seduti i miei genitori, i nonni, mia zia e gli amici di Haarlem. Poco prima dell’inizio, li ho salutati con la mano. Cerco di farlo prima di ogni partita. Mi fa sentire a mio agio.»