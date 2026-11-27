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Il centrocampista polacco smaltisce il problema al piede destro e torna ad allenarsi con i compagni alla vigilia della sfida di campionato; resta invece ai box il difensore azzurro, fermo dopo lo stop accusato contro lo Stoccarda

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Vigilia agrodolce per Cristian Chivu. Domani l’Inter scenderà in campo contro il Genoa nella 13ª giornata di Serie A e l’allenamento del venerdì regala notizie contrastanti dall’infermeria nerazzurra.

Un lato della medaglia è luminoso e ha visto il pieno recupero di Piotr Zielinski, rimasto assente nei match contro Atalanta e Stoccarda. Non si può invece dire lo stesso di Alessandro Bastoni, che ha lavorato ancora a parte e salterà la gara contro i rossoblù.

ZIELINSKI IN GRUPPO

Come detto, il centrocampista polacco è tornato a lavorare regolarmente con il resto della squadra durante la seduta odierna ad Appiano Gentile.

Zielinski si è allenato con i compagni, superando definitivamente i dubbi legati alla sua condizione fisica dopo il problema al piede destro. L’ex Napoli sarà quindi regolarmente convocato.

ZIELINSKI GIOCHERÀ TITOLARE IN INTER-GENOA?

Resta ora da capire se il polacco partirà dal primo minuto o se Chivu deciderà di inserirlo a gara in corso.

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A livello atletico il giocatore sta bene e potrebbe reggere fin dall’inizio: il ballottaggio è aperto tra lui e Sucic, con anche Curtis Jones in corsa per una maglia da mezzala sinistra, mentre Barella occuperà lo slot sulla destra.

BASTONI OUT

Se per la mediana il tecnico rumeno può sorridere, in difesa i nodi legati a Bastoni sono rimasti irrisolti. Il braccetto mancino dei nerazzurri non ha ancora smaltito il risentimento muscolare che lo aveva costretto a chiedere il cambio al 40' della sfida europea contro lo Stoccarda.

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In quell'occasione il centrale, dopo aver provato a stringere i denti, era uscito dal campo per poi accomodarsi in panchina con una vistosa borsa del ghiaccio applicata sulla zona dolorante.

ATTESA PER GLI ESAMI

Bastoni darà dunque forfait per il match di domani: in casa Inter si attendono ora gli esiti degli esami strumentali per valutare l’entità esatta dell’infortunio ed escludere eventuali lesioni.

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Chivu spera di riaverlo a disposizione al più presto,ma nel frattempo contro il Genoa toccherà a Carlos Augusto, fresco di rinnovo, presidiare il centro-sinistra.