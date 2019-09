Zahavi show in Cina: goal-vittoria con rabona al 90'

Eran Zahavi, un passato in Italia con la maglia del Palermo, ha regalato la vittoria al suo Guangzhou con una spettacolare rabona allo scadere.

Nel calcio italiano non ha certo lasciato una segno indelebile, ora però Eran Zahavi sta vivendo davvero una seconda giovinezza in .

L'ultima perla è arrivata proprio oggi quando, allo scadere della gara valida per la Chinese Super League, ha regalato la vittoria al suo Guangzhou R&F con una prodezza.

Zahavi, dopo aver controllato la palla nel cuore dell'area di rigore del Tianjin, ha spiazzato il portiere avversario con una rabona segnando così il goal della vittoria.

Last minute rabona winner in China 😱 pic.twitter.com/oZQEKz6iKm — ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2019

Goal che d'altronde in Cina l'israeliano realizza con facilità se si pensa come dal 2017 ad oggi ne abbia segnati addirittura 71. Numeri da vero bomber, insomma.

In invece, come detto, Zahavi non ha lasciato tracce giocando appena 26 partite col tra il 2011 e il 2013 con soli due goal e tre assist in .