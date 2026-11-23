Come vedere Wolverhampton Wanderers-Derby County con una VPN

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Presentazione della partita

Championship - Game Week 17 24 nov 2026 - 15:00 Molineux Stadium

Il Wolverhampton Wanderers ospita il Derby County al Molineux Stadium in Championship, in una sfida tra due squadre che attraversano momenti opposti.

Il Wolverhampton di Cesar Peixoto è imbattuto nelle ultime cinque partite di campionato. Il 21 novembre ha battuto il Charlton Athletic per 2-1, portando il bilancio di questa serie a quattro vittorie e un pareggio.

La squadra di casa si è mostrata solida in difesa, subendo soltanto tre goal in questo periodo. Le vittorie contro Bristol City, Cardiff City e Watford l'hanno mantenuta saldamente tra le prime tre.

Il Derby di John Eustace arriva in condizioni decisamente peggiori. Ha perso 2-0 sul campo del Southampton il 21 novembre e ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

Quell'unico successo, un 3-1 contro il Bolton Wanderers, è arrivato tra le pesanti sconfitte contro Norwich City e Millwall. Il Derby ha incassato 12 goal in quelle cinque gare.

La differenza nello stato di forma rende questa trasferta impegnativa per gli ospiti. Ecco cosa c'è da sapere prima del calcio d'inizio.

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