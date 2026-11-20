Come seguire Wolverhampton Wanderers-Charlton Athletic con una VPN

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Presentazione della partita

Championship - Game Week 16 21 nov 2026 - 10:00 Molineux Stadium

Il Wolverhampton Wanderers ospita il Charlton Athletic al Molineux Stadium in EFL Championship. La squadra di Cesar Peixoto vuole dare seguito al buon momento di forma contro un Charlton impegnato a interrompere una preoccupante serie negativa.

Il Wolverhampton arriva alla sfida in buona forma: ha vinto tre delle ultime cinque partite di Championship e pareggiato le altre due, senza subire sconfitte. L'ultima gara si è chiusa sull'1-1 contro il Wrexham, ma le precedenti vittorie su Bristol City, Cardiff City e Watford confermano il buon momento della squadra al Molineux.

La situazione del Charlton è molto più precaria. La squadra di Nathan Jones ha vinto soltanto una delle ultime cinque gare di Championship, perdendone quattro e subendo molti goal in questo periodo. Il successo per 2-1 sullo Sheffield United nell'ultima partita ha dato un po' di sollievo, ma le tre sconfitte consecutive contro Watford, Norwich City e Middlesbrough che lo hanno preceduto hanno messo in luce gravi fragilità difensive.

Nella classifica di Championship, il Wolverhampton è quarto e pienamente in corsa per la promozione, mentre il Charlton è 19°, in piena zona retrocessione. Il distacco in classifica tra le due squadre rispecchia l'andamento opposto delle loro stagioni finora.

Sulla carta, questa partita conta più per una squadra che per l'altra, ma in Championship i risultati raramente seguono lo stato di forma. Il Charlton dovrà esprimersi al meglio per portare via punti dal Molineux.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire in diretta Wolverhampton Wanderers-Charlton Athletic.

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