Come guardare West Bromwich Albion-Southampton con una VPN

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Presentazione della partita

Championship - Game Week 14 3 nov 2026 - 15:00 The Hawthorns

Il West Bromwich Albion ospita il Southampton al The Hawthorns in Championship. Le due squadre sono separate da una sola posizione in classifica e puntano a entrare nella metà alta della graduatoria.

L’Albion arriva in buona forma dopo il convincente 3-1 sul West Ham United al London Stadium del 31 ottobre. La squadra di James Morrison ha vinto tre delle ultime cinque partite di Championship, nelle quali sono arrivati molti goal da entrambe le parti.

Anche il Southampton arriva a questa sfida in un buon momento. La squadra di Tonda Eckert ha battuto il Queens Park Rangers 4-1 nell’ultima partita e ne ha vinte quattro delle ultime cinque, risultando attualmente una delle formazioni più in forma del campionato.

La vittoria del West Bromwich Albion sul campo del West Ham è nata da una solida prestazione collettiva, con i goal distribuiti tra diversi giocatori e una difesa che ha resistito quando i padroni di casa hanno minacciato di rientrare in partita.

Il rendimento in trasferta del Southampton in questa stagione è stato particolarmente impressionante. Tre vittorie nelle ultime quattro gare fuori casa, tra cui il 2-3 sul campo del West Ham e lo 0-1 a Norwich, confermano la qualità della squadra lontano da casa.

Le due squadre si sono affrontate cinque volte nelle ultime stagioni, con risultati favorevoli ora all’una, ora all’altra. Al The Hawthorns si preannuncia una sfida combattuta.