Wenger rivela: "Mbappe poteva venire gratis all'Arsenal"

L'ex allenatore dell'Arsenal ha rivelato a 'beIN Sports': "Ero stato a casa di Mbappé ai tempi del Monaco, poteva venire gratis".

L'uomo del momento, il talento più limpido del calcio mondiale: Kylian Mbappé. L'attaccante del Paris Saint-Germain, oggi ricercato da tutte le grandi squadre del mondo, in passato poteva finire all'Arsenal e addirittura a costo zero.

Lo rivela Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal che proprio nel periodo in cui Mbappé meditava di lasciare il Monaco, aveva annusato il colpaccio. Ecco le sue parole a 'beIN Sports'.

"Ero a casa sua quando era indeciso se prolungare il suo contratto con il Monaco. Sarebbe potuto venire all'Arsenal gratuitamente. Ma direi che ogni club è pieno di storie del genere".

Poteva essere lo sliding doors dela vita per l'Arsenal, anche se poi il giocatore deicse di restare un altro po' al Monaco e poi andare al Paris Saint-Germain, che oggi si gode le sue prodezze.