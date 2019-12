Wanda Nara confessa: "Il mio figlio più piccolo tifa Juventus"

Wanda Nara svela la passione di uno dei suoi figli per i colori bianconeri: "Dire che tifa Juventus o mettere una foto sarebbe stato sconveniente".

Anche in casa Icardi c'è un tifoso della , ma non è Mauro. A svelarlo, durante la registrazione del programma di Piero Chiambretti che andrà in onda mercoledì sera su Rete 4, è Wanda Nara.

La moglie-agente di Icardi, infatti, rivela come uno dei figli avuti dalla precedente relazione con Maxi Lopex tifi proprio per la Vecchia Signora.

"Educo i miei figli cercando soprattutto di trasmettergli personalità: ho anche un bambino tifoso della , il più piccolo. E magari dirlo o mettere una foto sarebbe stato sconveniente. Il più grande invece è interista da sempre, anche prima di conoscere Mauro".

Riguardo alle polemiche dell'ex compagno insomma Wanda Nara è chiara.

"Non posso dire a un bambino che va a scuola a Milano di non indossare una maglia per non infastidire Lopez. Penso che Maxi debba essere orgoglioso che io abbia scelto una persona che ama i nostri bambini”.

Infine la moglie di Icardi chiarisce come la sua storia con Icardi sia nata solo dopo la rottura con Maxi Lopez.