Wanda Nara si era candidata per condurre 'Amici Vip': bocciata!

Secondo quanto riportato da 'Chi', Wanda Nara si è proposta come conduttrice per 'Amici Vip': la moglie di Mauro Icardi è stata scartata ai provini.

Gli scontri con l' , i post social per annunciare la costruzione della nuova casa a Milano e ora anche un provino andato male. Con il futuro di Mauro Icardi che al momento è in una fase di stallo, a tenere banco sono le novita di 'mercato' riguardanti Wanda Nara.

Moglie e agente dell'attaccante nerazzurro, la showgirl argentina sta infatti provando a costruirsi una carriera nella televisione italiana, dove nel corso dell'ultimo anno si è affermata come presenza fissa nel programma sportivo delle reti Mediaset 'Tiki Taka'.

Una prima esperienza positiva che ha spinto Wanda Nara a presentarsi ai provini per condurre il noto talent show 'Amici Vip', come riportato da 'Chi'. Il risultato? Un no secco da parte della produzione del programma, con l'argentina che ha così accettato di rinnovare il proprio contratto con 'Tiki Taka', dove sarà ospite fissa in studio anche in questa nuova stagione.

Tutto come prima dunque, sulla falsa riga di quanto accaduto in questi mesi di calciomercato al marito Mauro Icardi. Cercato dal e con l'idea di trasferirsi alla , a poco meno di due settimane dalla fine del mercato l'attaccante nerazzurro si ritrova infatti ancora all'Inter, anche se da separato in casa.