Wan-Bissaka al Manchester United: annuncio ufficiale dei Red Devils

Il Manchester United si è assicurato dal Crystal Palace il terzino destro Wan-Bissaka: arriva per 55 milioni e ha firmato per 5 anni.

Secondo colpo nel calciomercato estivo 2019 per il di Ole Gunnar Solskjaer. I Red Devils hanno infatti ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal del terzino destro Aaron Wan-Bissaka, che gioca anche con l' Under 21.

Wan-Bissaka ha firmato un quinquennale fino al 2024, con un anno ulteriore di opzione, mentre al Crystal Palace dovrebbero andare 50 milioni di sterline, pari a circa 55 milioni di euro comprensivi di bonus.

"Il Manchester United è lieto di confermare l'acquisto di Aaron Wan-Bissaka dal Crystal Palace. Aaron ha firmato un contratto di 5 anni con un ulteriore opzione per un'altra stagione. Il ventunenne difensore è cresciuto nell'Academy del Crystal Palace. Ha debuttato fra i professionisti nel febbraio 2018 ed è stato insignito dai tifosi con il premio di miglior giocatore dell'anno. Aaron ha rappresentato l'Inghilterra agli Europei Under 21 in questa stagione".

Il giocatore è stato fortemente voluto da Ole Gunnar Solskjaer, che nei suoi confronti ha voluto spendere parole importanti.

"Aaron è uno dei migliori difensori emergenti in Premier League. Ha la giusta predisposizione per il lavoro, talento e mentalità per giocare con il Manchester United e si adatta esattamente al tipo di giocatore che stiamo cercando di portare nella nostra squadra per aiutarci a migliorare e spingerci oltre".

Amichevoli estive Serie A 2019: calendario, risultati, dove vederle in tv e streaming "Aaron è un giocatore giovane, affamato di successi e desideroso di imparare e questo è importante per un giovane della sua età. Sono felice che abbia firmato con noi e non vediamo l'ora di continuare a farlo crescere calcisticamente con noi".

Nell'ultima stagione in Premier League con il Crystal Palace Wan-Bissaka ha collezionato 35 presenze e 3 assist nel massimo campionato inglese, 39 presenze e 4 assist tenendo conto di tutte le competizioni disputate. Ora per il ventunenne arriva il grande balzo in una big.