Vlahovic si gode la tripletta: "Mi sono anche preso al Fantacalcio"

Dusan Vlahovic è stato finora mattatore in questa giornata di Serie A. L'attaccante serbo ha segnato una super tripletta nello scontro diretto con il Benevento, regalando sollievo alla Fiorentina anche in classifica.

Il terzo goal è arrivato grazie a una combinazione con Dragowski, che lo ha lanciato. A 'Sky Sport' nel post-gara il classe 2000 ha ringraziato il portiere polacco.

Curiosamente, inoltre, Vlahovic ha anche confessato di essersi preso al Fantacalcio. E di avere anche Dragowski che gli ha fornito l'assist.

"Devo ringraziare anche a Drago, è il mio portiere al Fantacalcio. Anche io mi sono preso. Assist per lui e tris per me".