Vieri scherza su Recoba: "Faceva Montevideo-Miami per perdere a tennis"

Sono stati i mesi delle dirette sui social e tra i principali protagonisti va sicuramente menzionato Christian Vieri, creatore di un nuovo format con chiacchierate serali con ex compagni e giocatori ancora in attività.

L'ex centravanti di e ha ricordato a 'Sportweek' anche Alvaro Recoba, compagno d'attacco ai tempi dell'Inter di Moratti con cui mantiene un gran rapporto d'amicizia:

"Sua moglie Lorena non ne può più. Mi chiede di farlo vincere a tennis così si calma... Pur di sfidarmi, quando vivevo negli Usa, faceva Montevideo-Miami-Montevideo in poche ore: giocava, perdeva e tornava a casa. Scherzi a parte, il Chino è speciale: per darmi una mano con la Bobo Summer Cup si sobbarcava viaggi lunghissimi anche quando aveva pochi giorni a disposizione".