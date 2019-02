Viareggio Cup 2019: date, formula e novità

Sono state annunciate le date della prossima Viareggio Cup: si comincia l'11 agosto e si finisce il 27 marzo. Si pensa a un torneo anche femminile.

Dopo l'ultima vittoria dell'Inter nella scorsa edizione (squadra nerazzurra che sarà ora orfana di mister Vecchi), sono già state annunciate le date della prossima Viareggio Cup, torneo di grande blasone del calcio giovanile, che ogni anno intrattiene gli appassionati nel periodo di Carnevale. Andiamo a scoprire la competizione nel dettaglio.

LE DATE

La 71ª edizione della Viareggio Cup, organizzata dal Centro Giovani Calciatori, si svolgerà dall'11 al 27 marzo 2019.

LA FORMULA

La formula della manifestazione - che nel 2018 è stata vinta dall'Inter superando la Fiorentina per 2-1 in finale - rimane invariata con la presenza di 40 formazioni. Queste squadre si divideranno in due gruppi (A e B) da cinque gironi ciascuno (ognuno formato da quattro squadre); agli ottavi di finale si qualificano tutte le prime e le sei migliori seconde.

Potranno prendere parte al Torneo i giocatori nati dopo il 1 gennaio 2000; saranno ammessi tre fuori-quota del 1999.

LE NOVITÀ

Come comunicato dall'organizzazione, non è da escludere che la Viareggio Cup possa avere...una sorellina: il Cgc Viareggio sta pensando anche ad una competizione riservata al calcio femminile visto il gran numero di richieste di partecipazione provenienti soprattutto dagli Stati Uniti.

I GIRONI

GRUPPO A*

GRUPPO B**

* Le partite del gruppo A si disputeranno lunedì 11, mercoledì 13 e venerdì 15 marzo.

** Le partite del gruppo B si disputeranno martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 marzo.