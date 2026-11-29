Come vedere Valencia-Osasuna con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 14 29 nov 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

Il Valencia ospita l'Osasuna allo stadio Mestalla per una partita di Liga tra una squadra nella metà bassa della classifica e una che la precede di poco.

Il Valencia di Javier Aguirre è 17° e deve dare più continuità ai risultati recenti. Nell'ultima partita di campionato ha battuto il Rayo Vallecano 1-0 e ha vinto tre delle ultime cinque gare in tutte le competizioni.

In questa serie rientra il 6-0 sul Tavernes de la Valldigna in Coppa del Re. La sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid, arrivata in precedenza a novembre, mostra però quanto sia stato altalenante il rendimento della squadra.

L'Osasuna di Jagoba Arrasate arriva alla sfida da 13° in classifica, reduce dalla vittoria per 1-0 sul Malaga del 22 novembre. È stato il primo successo in una serie che aveva visto anche le sconfitte contro il Deportivo de A Coruna e il Siviglia.

Arrasate dovrà inoltre fare a meno del difensore Alejandro Catena, squalificato. Di seguito sono elencati diversi altri assenti per entrambe le squadre.

Il Valencia ha vinto 1-0 l'ultimo confronto, disputato al Mestalla a marzo, quindi l'Osasuna sa cosa aspettarsi a Valencia.