Kjaer rinnova con il Milan: ufficiale il prolungamento del contratto fino al 2024

Il Milan e Simon Kjaer ancora insieme. Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito, il club rossonero ha annunciato il rinnovo del contratto del difensore danese fino al 30 giugno 2024. Prosegue, dunque, il matrimonio tra il 'Diavolo' e l'ex difensore di Palermo, Roma e Atalanta, diventato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Stefano Pioli.

"AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Simon Thorup Kjær fino al 30 giugno 2024.

Simon, professionista esemplare in campo e fuori, capitano della Danimarca e inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2021, è arrivato in rossonero nel gennaio 2020, debuttando nella sfida di Coppa Italia contro la SPAL. Dopo 66 presenze e 1 gol, realizzato a Old Trafford contro il Manchester United, Kjær e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino".