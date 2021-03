Udinese-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Udinese-Lazio match della 28° giornata di Serie A: news sulle formazioni e su come vedere la sfida in tv e streaming.

UDINESE-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Lazio

Udinese-Lazio Data: 21 marzo 2021

21 marzo 2021 Orario: 15.00

Canale tv: DAZN e DAZN1 (numero 209 del satellite)

Streaming: DAZN

Impegno non facile per la Lazio alla 28° giornata di Serie A, dato è chiamata ad affrontare l'Udinese in trasferta. Le due squadre sono divise da 13 punti, ma considerando i rispettivi periodi non sono escluse sorprese.

Guarda Udinese-Lazio in streaming su DAZN



L'Udinese ha perso una sola volta nelle ultime 10 partite, per 3-0 contro la Roma. Momento propizio dunque per i bianconeri, che vogliono ottenere al più presto la salvezza matematica e poi cercare di chiudere l'annata nella parte sinistra della classifica.

La Lazio è reduce dall'eliminazione in Champions League per mano del Bayern Monaco e ora può concentrare tutte le sue energie sul campionato. Il quarto posto (ultimo valido per la zona Champions) è occupato dall'Atalanta ed è distante 6 punti.

Già all'andata i friulani hanno reso la vita difficile alla squadra di Inzaghi, vincendo allo stadio 'Olimpico' per 1-3. Di Arslan, Pussetto e Forestieri i tre gol bianconeri. A nulla è valso il rigore trasformato nel finale da Immobile.

In questo articolo troverete tutto ciò che è importante conoscere riguardo a Udinese-Lazio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-LAZIO

La partita tra Udinese e Lazio verrà giocata domenica 21 marzo 2021 alla 'Dacia Arena' di Udine, senza la presenza dei tifosi sugli spalti in rispetto delle norme che hanno l'obiettivo di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Fischio d'inizio previsto alle ore 15.00.

Il match che vedrà opposte Udinese e Lazio potrà essere seguito su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può rimediare collegandolo a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oltre che ad una console come Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5).

Chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN, potrà godersi la sfida tra friulani e laziali in diretta sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 del satellite).

Lo streaming di Udinese-Lazio sarà disponibile sempre grazie a DAZN: da pc sarà sufficiente collegarsi al sito e inserire le proprie credenziali d'accesso, mentre da smartphone e tablet bisognerà utilizzare l'applicazione dedicata.

Naturalmente anche qui su Goal potrete aggiornarvi su tutto quello che riguarda Udinese-Lazio: dalle scelte dei due allenatori fino al racconto live dell'incontro, attraverso la consueta diretta testuale.

Per Gotti arrivano notizie agrodolci dall'infermeria, con Samir recuperato e utilizzabile dal primo minuto mentre Deulofeu e Ouwejan ancora indisponibili. Nel 3-5-1-1 che dovrebbe scendere in campo, De Maio è in ballottaggio proprio con Samir per giocare in un trio difensivo completato da Nuytinck e Becao. Molina e Zeegelaar si contendono una maglia, mentre per le altre posizioni non ci sono molti dubbi. Arslan giocherà in mezzo supportato da Walace e De Paul, mentre Pereyra avrà il compito di innescare l'unica punta Llorente.

Inzaghi torna a contare su Immobile, che ha riposato contro il Bayern Monaco. Il bomber biancoceleste dovrebbe agire accanto a Correa, anche se non è escluso l'impiego di Caicedo. Dubbi anche in difesa, con Patric e Musacchio in lizza per il ruolo di centrale di destra. In mediana possibile forfait di Lazzari, uscito nel corso della sfida contro il Bayern per un brutto infortunio alla mano: nel caso, pronto Marusic. La difesa a protezione della porta di Reina prevede anche Acerbi e Radu, Lucas Leiva sarà il regista, Luis Alberto e Milinkovic-Savic i due splendidi interni di centrocampo e Lulic verrà schierato sulla sinistra.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

LAZIO (3-5-1): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.