"Truffato quando ho preso Ronaldo", ma il presidente dell'Al-Nassr smentisce

Le parole che il Presidente del club in cui gioca Ronaldo avrebbe detto a una radio hanno fatto il giro del mondo prima della smentita ufficiale.

Il rendimento di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr è forse altalenante. Se i numeri parlano di 11 goal in 14 presenze, le sue prestazioni non sono state molto utili al club gialloblu, che al momento è al secondo posto nel campionato saudita e ha appena cambiato allenatore, affidandosi a Dinko Jelicic dopo la risoluzione consensuale di Rudi Garcia.

Insomma, ci si aspettava forse un impatto maggiore, in un campionato dai valori diversi rispetto a quelli europei, in cui Ronaldo, negli anni scorsi, si è affermato come una delle più grandi leggende della storia di questo sport.

Per questo fanno scalpore le presunte parole del presidente dell'Al-Nasr, Musaili Al-Muammar, che intervistato da una radio avrebbe detto:

"Sono stato truffato due volte in vita mia. La prima quando ho pagato tre kebab e me ne hanno dati due, la seconda quando ho preso Cristiano Ronaldo".

Ovviamente, le parole attribuite all'uomo d'affari saudita hanno fatto il giro del mondo, perché si tratta della critica più curiosa e tragicomica sentita negli ultimi tempi, ma c'è stato un colpo di scena.

Il presidente ha infatti smentito di aver pronunciato questa frase irrispettosa nei confronti di un giocatore che in carriera ha segnato più di 800 goal e che ha vinto quasi tutto.

Certo però, dette o no, queste parole potrebbero dare la scossa a un campione che ha appena compiuto 38 anni, ma che può e deve continuare a stupire, in un campionato dove per valori tecnici e cattivi avrebbe la possibilità di infrangere ogni record esistente.