Totti torna in campo: debutto con vittoria nel campionato di calcio a 8

Nuova carriera per Francesco Totti: esordio e vittoria per 4-2 nella Serie A di calcio a 8 con la squadra che porta il suo nome.

Serata speciale per Francesco Totti che, a più di due anni dal suo addio al calcio giocato, è tornato a calcare un campo seppure per una partita di calcio a 8.

L'esordio è fortunato: il suo Totti Club ha battuto per 4-2 l'Atletico Winspeare, iniziando al meglio il cammino nella massima serie. L'ex capitano della è rimasto in campo per tutti i cinquanta minuti, risultando un punto di forza.

Nessun goal ma zampino messo in tre dei quattro goal della squadra in cui milita anche Max Tonetto: tante giocate d'alta scuola come tunnel e assist che hanno deliziato il pubblico presente, incuriosito da questa nuova avventura intrapresa dal 'Pupone'.

Totti ha dimostrato di avere ancora quella classe che ha contraddistinto una carriera unicamente a tinte giallorosse, interrotta bruscamente da un rapporto non idilliaco con la proprietà americana.

Prima del match, il classe 1976 aveva rilasciato qualche dichiarazione ai giornalisti presenti, citando Lorenzo Pellegrini che dovrà restare fermo almeno un mese per la frattura del quinto metatarso.