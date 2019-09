Totti nel reality di Amazon tv: sarà un concorrente di 'Celebrity Hunted'

Francesco Totti continua la sua carriera televisiva e sbarca su Amazon tv: sarà un 'ricercato' nel reality 'Celebrity Hunted'.

Archiviata la breve avventura da dirigente e il doloroso addio alla sua , Francesco Totti si tuffa a tempo pieno nel mondo della televisione. La leggenda giallorossa parteciperà infatti a un reality show su Amazon .

Stando a quanto riportato dal settimanale 'Chi', Totti ha firmato per partecipare all'edizione italiana di 'Celebrity hunted', un reality nel quale un gruppo di vip deve sfuggire a una squadra di 'cacciatori' composta da ex poliziotti, esperti informatici ed ex militari.

I 'fuggitivi' avranno a disposizione soltanto un kit di sopravvivenza e una carta di debito con pochi euro per resistere settimane e raggiungere un punto sicuro senza farsi 'arrestare'. Totti si metterà nuovamente in gioco in una sfida che richiede grandi abilità.

L'ex capitano della Lupa conferma ancora una volta il suo stretto legame con Amazon, che è attualmente in vantaggio per assicurarsi i diritti della sitcom 'Casa Totti'.