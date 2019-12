Tottenham, Mourinho su Ndombele: "Ha paura degli infortuni, non si sente pronto"

Josè Mourinho svela il mistero su Tanguy Ndombele dopo il match vinto contro il Brighton: "Non si sente pronto per giocare, ha paura".

Un investimento di ben 62 milioni di euro per l'acquisto più costoso nella storia del , ma Tanguy Ndombele non è ancora riuscito a mostrare il meglio delle sue qualità nei primi mesi in Premier League. Il motivo lo spiega Josè Mourinho al termine della vittoria ottenuta sul .

L'allenatore portoghese ha affrontato l'argomento ai microfoni della stampa, sottolineando il problema del centrocampista francese ex :

"Non è infortunato. Mi ha detto che non si sentiva nelle migliori condizioni per giocare, è un problema causato dalla paura per gli infortuni accusati nel corso della stagione. Non si sente pronto per giocare. Noi però conosciamo le sue qualità e speriamo di poter contare su di lui".

Troppi problemi fisici hanno compromesso il suo impatto al Tottenham: una situazione che dal punto di vista mentale sta diventando pesante per il giocatore, a tal punto da impedirgli di scendere in campo.