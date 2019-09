Torino, Iago Falque di nuovo in gruppo: primo allenamento per Verdi

Iago Falque e Simone Edera oggi hanno svolto un parziale lavoro con i compagni: primo allenamento con il Torino invece per Simone Verdi.

Costretto ad allenare un con tante assenze visti gli impegni delle diverse Nazionali, Walter Mazzarri può però sorridere per il rientro in gruppo di Iago Falque. Sulla via del recupero dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane, lo spagnolo oggi è infatti tornato a svolgere un parziale lavoro con i compagni.

Una notizia che fa falici i tifosi granata, pronti a riaccogliere un giocatore che negli ultimi anni si è affermato come uno dei più importanti all'interno del club. Oltren a Iago Falque, anche Simone Edera ha svolto poi una parte di lavoro con i compagni e una parte personalizzata come riportato in una nota.

"Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione pomeridiana al Filadelfia equamente suddivisa tra parte atletica e programma tecnico. Per Simone Verdi primo allenamento agli ordini del tecnico Walter Mazzarri. Parziale lavoro con i compagni per Simone Edera e Iago Falque, differenziato per Simone Zaza. Domani in calendario un’altra sessione pomeridiana al Filadelfia".

Ancora solo lavoro differenziato per Simone Zaza, con l'ultimo acquisto Simone Verdi che ha invece svolto il suo primo allenamento con il Torino. L'ex non vede l'ora di scendere in campo con la nuova maglia, pronto a dimostrare di essere stato il grande colpo dell'estate in casa granata.