The Best FIFA, quest'anno la cerimonia sarà a Milano il 23 settembre

La cerimonia per il premio più ambito della FIFA si terrà quest'anno a Milano; ci saranno anche due nuovi premi per il calcio femminile.

Una bella novità per tutti gli amanti del calcio in : il premio The Best, assegnato ogni anno dalla FIFA, avrà la sua cerimonia annuale a Milano, precisamente il 23 settembre.

📣 Did you hear the news? #TheBest FIFA Football Awards are heading to on 23 September 🇮🇹



There are two new awards set to be handed out, too 🆕



Get all the details here

👉 https://t.co/sZZwTcLwWl pic.twitter.com/UVSgZ0mQCI — FIFA.com (@FIFAcom) 6 maggio 2019

I The Best FIFA Football Awards sono dei premi calcistici assegnati annualmente dalla FIFA. L'anno scorso, ricorderete, il premio come miglior giocatore della stagione è andato a Luka Modric. Chi vincerà quest'anno? Lo scopriremo nella serata di Milano, quindi, il 23 settembre.

Ma le novità non sono finite qui. La FIFA ha isituito anche due nuovi premi, entrambi per l'universo del calcio femminile: il 'The Best FIFA Women’s Goalkeeper' ed il 'FIFA FIFPro Women’s World11'. Ovvero il miglior portiere donna e la formazione completa delle migliori 11 calciatrici della stagione.

Invariati tutti gli altri premi. I più ambiti sono sicuramente il premio come miglior giocatore della stagione e gli 11 posti disponibili per il 'FIFA FIFPro Men’s World11'.