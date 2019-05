Tagliafico si lega all'Ajax: "Nella prossima stagione resto qui"

De Ligt, Van de Beek e compagnia cantante. Sono gil uomini copertina dell' che sogna la finale di , gente finita sul taccuino di mezza Europa. Intanto, però, c'è chi si lega ulteriormente al club di Amsterdam: Nicolas Tagliafico.

Con DAZN segui la Eredivisie IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il terzino dell'Ajax ha infatti annunciato la propria permanenza nella prossima stagione. Lo ha fatto sul sito e sui profili social del club, in quello che deve dunque essere considerato un vero e proprio annuncio ufficiale. A differenza dei compagni più illustri, che presumibilmente emuleranno de Jong trasferendosi nei campionati più importanti d'Europa, Tagliafico non si muoverà.

"Ciao tifosi, come state? Volevo solo dirvi che rimarrò qui per un'ulteriore stagione. Speriamo sia un grande anno, proprio come questo. Un abbraccio a tutti".