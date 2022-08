Szczesny ko durante Juventus-Atletico Madrid: lesione all'adduttore

Infortunio muscolare per il portiere della Juve, rimediato nell'ultima amichevole: probabile forfait del polacco per le prima gare di campionato.

L'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid non si limita lasciare in eredità un passivo pesante come risultato, ma 'regala' anche ai bianconeri notizie negative sul fronte infortuni.

Alla fine del primo tempo, il portiere bianconero Wojciech Szczesny ha accusato un fastidio muscolare. Il tecnico Massimiliano Allegri lo ha subito richiamato in panchina, per evitare complicazioni.

Questa mattina, il numero uno polacco si è sottoposto a degli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Considerando l'infortunio in questione, lo stop previsto è di 20 giorni. Szczesny quindi quasi certamente non ci sarà per il debutto in campionato con il Sassuolo, saltando poi anche il successivo impegno contro la Sampdoria.

I prossimi giorni daranno più indicazioni, ma la sensazione è che la Juve dovrà iniziare la stagione senza il suo portiere titolare.