Svizzera-Inghilterra 5-6 dcr: Inglesi al terzo posto in Nations League

L'Inghilterra termina la Nations League al terzo posto: Svizzera sconfitta ai rigori grazie alla parata di Pickford su Drmic dopo 11 centri di fila.

L' si aggiudica la finalina di : battuta una coriacea dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e la lotteria dei rigori, piccola consolazione per una squadra che si attesta nuovamente tra le migliori sul palcoscenico europeo. Ininfluenti i tre legni colpiti dai britannici nei 120 minuti.

Petkovic lancia Shaqiri alle spalle di Seferovic, in campo dal primo minuto l'atalantino Freuler. Southgate si affida a Kane, in panchina nel match perso con l' ; in difesa chance per Joe Gomez.

Il bomber del parte subito forte: tocco sotto delizioso che colpisce la traversa dopo la deviazione di Sommer. Freuler fa soltanto il solletico a Pickford, Sterling si divora per due volte il vantaggio confermando lo scarso feeling con il goal quando gioca con i 'Three Lions'. Pericoloso anche Alli: il suo terzo tempo sfiora l'incrocio.

Kane ci riprova a inizio ripresa: nel tentativo di anticiparlo, Schär obbliga Sommer a un super intervento per mandare la sfera sul palo. La risposta elvetica porta la firma di Xhaka: gran riflesso di Pickford che si allunga sulla botta angolata. Southgate sostituisce Kane con Wilson che si vede annullare un goal dal VAR per trattenuta precedente ai danni di Akanji.

Ai supplementari è Sommer a negare, per due volte consecutive nella stessa azione, il goal all'Inghilterra: prima vola sull'incornata di Alli, poi stoppa Sterling da pochi passi sulla ribattuta. L'esterno del è sfortunato: traversa piena su calcio di punizione dal limite.

Il risultato non cambia e servono i penalty per stabilire la vincitrice: segnano tutti (undici centri consecutivi) tranne Drmic che si lascia ipnotizzare da Pickford, anch'egli in rete col suo tentativo dal dischetto.