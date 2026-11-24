Come vedere Stoke City-Millwall con una VPN

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Presentazione della partita

Championship - Game Week 17 25 nov 2026 - 15:00 Bet365 Stadium

Lo Stoke City ospita il Millwall al Bet365 Stadium in Championship: i padroni di casa sono secondi in classifica, mentre gli ospiti occupano il 16° posto.

La squadra di Mark Robins è in ottima forma. Lo Stoke ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, compreso il successo per 1-0 contro il Birmingham City del 21 novembre.

Questa serie positiva comprende buoni risultati sia in trasferta sia in casa. Sono arrivate due vittorie per 2-1 sui campi del Portsmouth e del Blackburn Rovers, oltre a un successo casalingo per 2-0 contro il Preston North End.

Il Millwall di Alex Neil arriva invece in un momento decisamente meno positivo. Il 21 novembre ha perso 1-0 sul campo del Queens Park Rangers, incassando la terza sconfitta consecutiva dopo i due 3-0 subiti contro West Bromwich Albion e Birmingham City.

L'unica nota positiva recente è stata la vittoria per 4-1 sul Derby County del 31 ottobre. Neil vorrà ritrovare al più presto quell'efficacia offensiva contro uno Stoke che si è dimostrato difficile da scardinare.

Negli ultimi scontri diretti, però, il Millwall ha avuto la meglio, vincendo 3-1 al Bet365 Stadium ad aprile. Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita.

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