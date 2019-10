Stoichkov furioso: "Se serve, si escluda la Bulgaria dalle coppe"

Hristo Stoichkov, dopo aver pianto di fronte agli atti di razzismo dei tifosi della Bulgaria, si dimostra drastico: "Chiudiamo gli stadi".

Due giorni fa vi abbiamo raccontato lo sfogo in diretta di Hristo Stoichkov: di fronte alle immagini della partita sospesa tra e Bulgaria, per gli atti di razzismo e per il saluto nazista messo in mostra da alcune persone del pubblico, è scoppiato a piangere, coprenndosi il volto con le mani.

Oggi alla 'Gazzetta dello Sport' rincara la dose, puntando il dito contro la sua stessa nazionale. Stoichkov, lo ricordiamo, ha vinto il Pallone d'Oro nel 1994 ed è il giocatore più forte e famoso della storia del calcio bulgaro.

"Questa gente va buttata fuori dagli stadi. Basta! E, se serve, si escluda la Bulgaria dalle coppe com'è accaduto all'Inghilterra alla metà degli anni Ottanta dopo la tragedia dell'Heysel. Quando ho sentito i buu razzisti indirizzati agli inglesi e ho visto le mani tese nel chiaro saluto nazista, mi sono messo le mani nei capelli. Ma dove stiamo andando a finire?"

Il bulgaro poi da anche un'altra proposta, è disposto proprio a tutto purché si estirpi il razzismo dalla Bulgaria.