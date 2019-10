Razzismo in Bulgaria-Inghilterra, Stoichkov scoppia in lacrime in tv

Il leggendario giocatore bulgaro ha chiesto provvedimenti nei confronti dei connazionali per quanto successo nell'ultimo match.

Uno scandalo che ha gettato nuovamente nello sconforto il calcio internazionale. Nuovo caso di razzismo, stavolta durante una gara di qualificazione al prossimo Europeo: nuovamente ai danni dell' , colpita da cori e canti da parte dei tifosi della Bulgaria. Che hanno portato ad una netta condanna di Hristo Stoichkov.

Il leggendario giocatore bulgaro, Pallone d'Oro nel 1994, non ha certo giustificato i propri tifosi, anzi chiedendo dure sanzioni nei confronti degli stessi in seguito a quanto successo. Una vergogna enorme per Stoichkov, scoppiato in lacrime dopo aver commentato l'episodio.

Ospite di TUDN, Stoichkov ha chiesto alla FIFA di intervenire:

"Questa situazione mi causa lacrime e tristezza. La soluzione? Lasciare il campo, o più duramente, mandare via questi tifosi per cinque anni, senzache possano partecipare alle competizioni internazionali e di club. Le persone in Bulgaria non meritano di soffrire così per colpa loro".

Stoichkov è apparso molto turbato, visto e considerando le accuse alla Bulgaria: dopo aver esposto il suo pensiero, si è fermato, guardando il pavimento con la voce e di fatto scoppiando in lacrime.

Una situazione dura non solo per i giocatori dell'Inghilterra, ma anche per i tifosi della Bulgaria civili e immediatamente pronti a condannare il comportamento dei propri connazionali.