Stoichkov punge Guardiola: "Il suo Barcellona era già bello e pronto"

L'ex attaccante bulgaro azzera Pep Guardiola: "La squadra era già stata costruita da Rijkaard, avrebbero vinto anche senza di lui".

Per molti è considerato il migliore allenatore attualmente in circolazione, per altri è un maestro e innovatore: ma Pep Guardiola non strappa stuzzica l'entusiasmo di tutti gli addetti ai lavori. L'ex attaccante del Hristo Stoichkov ha infattti espresso un parere molto duro sul tecnico spagnolo.

Ai microfoni del 'Mirror', l'ex centravanti ha di fatto azzerato il lavoro fatto da Guardiola ai tempi del Barcellona:

"Il Barcellona era una squadra già bella e pronta, il lavoro di Guardiola è stato davvero semplice, conoscendo già i segreti della Masia. La squadra che ha allenato era stata costruita da Frank Rijkaard, quei calciatori avrebbero ottenuto quei risultati spettacolari con o senza di Pep".

Stoichkov sottolinea poi la grande qualità di quella squadra che per anni dominò la scena europea: