Stankovic esalta la sua Inter: "Il Triplete è storia, la Juve investe ma non l'ha fatto"

L’ex centrocampista dell’Inter, Dejan Stankovic, spiega: “La Lazio di Cragnotti poteva vincere di più, l’Inter ha fatto la storia”.

Quella di Dejan Stankovic è stata una carriera da calciatore costellata da tanti trionfi. Approdato giovanissimo in nel 1998 dopo che era già riuscito a vincere in patria con la maglia della , prima con la e poi con l’ non solo si è imposto come uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, ma anche come uno dei giocatori più vincenti dell’intero panorama calcistico europeo.

Stankovic ha fatto parte di quella Lazio che, tra le altre cose, è riuscita a vincere uno Scudetto, mentre con l’Inter è riuscito a completare anche quello che è stato uno storico Triplete.

L’ex centrocampista serbo, parlando ai microfoni di Sky, ha spiegato quale era più forte tra la sua Lazio e la sua Inter.

“Parliamo di date differenti. Tra lo Scudetto della Lazio ed il Triplete dell’Inter sono passati dieci anni e in un periodo così ampio il calcio cambia. Sono state due squadre tostissime. La Lazio di Cragnotti ha vinto poco rispetto alla sua forza, poteva fare meglio anche in Champions. Con il Triplete si è fatta la storia e con il passare del tempo ci si rende conto di cosa abbiamo fatto”.

Riuscire a completare un Triplete è un qualcosa di straordinario.

“Parliamo di un qualcosa di importante, di un traguardo difficile da raggiungere. Attualmente c’è la che è una squadra che ha investito tantissimo e che negli ultimi anni ha giocato molto forte, ma non è riuscita a ripetere una cosa del genere. Vincere il Triplete è un qualcosa che rimane nella storia”.

Il ciclo dell’Inter è di fatto finito proprio con la conquista della .