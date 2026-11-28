Come vedere Standard Liegi-Club Brugge con una VPN

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Presentazione della partita

First Division A - Game Week 13 29 nov 2026 - 12:30 Stade Maurice Dufrasne

Lo Standard Liegi ospita il Club Brugge allo Stade Maurice Dufrasne di Liegi in una sfida di First Division A tra la settima e la seconda in classifica.

Lo Standard arriva alla partita dopo la vittoria del 22 novembre sul campo del Lommel. Il successo per 2-1 in trasferta lo ha mantenuto nella metà alta della classifica.

La squadra di Vincent Euvrard ha avuto un rendimento altalenante questo autunno. Ha battuto lo SK Beveren 3-0 e pareggiato 1-1 con il Kortrijk, ma ha anche perso 2-1 sul campo del Genk.

Il Club Brugge arriva da una settimana intensa. La squadra di Ivan Leko è stata battuta 3-0 dal Liverpool mercoledì sera in Champions League.

Quel risultato è arrivato dopo il successo per 5-1 sul campo del KV Mechelen in campionato e la vittoria per 2-1 in casa del PSV Eindhoven in Europa. Il Club Brugge ha perso solo una delle ultime cinque partite, contro una delle squadre più forti della competizione.

Lo Standard dovrà fare i conti con la qualità di una squadra ospite che ha segnato molto in campionato. Il Club Brugge, dal canto suo, affronterà una formazione che in casa, davanti ai propri tifosi, crede di poter vincere.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita, dalle informazioni sulla diretta alle notizie sulle squadre e sul loro stato di forma.

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