Squalificati Serie A: due turni per Pandev e Maksimovic

Pandev dovrà saltare due match per aver insultato l'arbitro, Maksimovic invece starà fuori causa insulti ad un assistente di gara.

Situazione di classifica complicata e un problema in più con cui fare i conti. Per le ultime due gare del 2019, infatti, e saranno costrette a rinunciare ad un proprio elemento: i rossoblù non avranno Pandev, gli azzurri Maksimovic. Entrambi per squalifica, dopo quanto accaduto nel 15esimo turno.

Pandev, nel match pareggiato contro il , capace di rimontare dopo l'espulsione di Agudelo, alla quale è seguita quella del macedone, era stato espulso per aver simultato in area del Lecce, per poi imbufalirsi contro l'arbitro a seguito del provvedimento:

"Doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 32° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa".

Per Pandev anche una multa di 12.000 euro, mentre Maksimovic del Napoli non ha subito nessuna ammenda, ma l'ammonizione e la squalifica di due giornate per aver insultato un assistente di gara dalla panchina, durante la sfida contro l' :

"Per comportamento non regolamentare in campo (Terza sanzione); per avere, al 33° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, quale calciatore in panchina, gridato da vicino ad un Assistente frasi irriguardose".

Pandev dovrà dunque saltare le ultime gare del 2019, ovvero quelle contro la nel Derby cittadino e contro l' a San Siro. Due match fondamentali per la salvezza, in cui l'ex non sarà presente: un ble problema, visto l'infortunio di Kouame.

Niente e invece per Maksimovic: il Napoli dovrà quindi affidarsi a Koulibaly e Manolas al centro, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A meno di novità nei prossimi giorni.