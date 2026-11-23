Come vedere Sporting CP-Manchester United con una VPN

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Presentazione della partita

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Mercoledì sera il Manchester United farà visita allo Sporting CP all’Estadio Jose Alvalade di Lisbona per la sfida di Champions League.

Lo Sporting arriva alla partita in uno stato di forma eccellente. La squadra di Paulo Fonseca ha vinto tutte le ultime cinque gare, tra cui il 4-0 sull’Uniao Serra in Coppa di Portogallo lo scorso fine settimana e l’1-0 in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk in Europa.

Lo United arriva invece in condizioni ben più precarie. La prima partita di Mauricio Pochettino alla guida della squadra si è conclusa con una sconfitta per 4-0 sul campo del Liverpool, dopo i ko contro Chelsea e Bournemouth e il rocambolesco 4-4 con l’Aston Villa.

I padroni di casa di Lisbona sono stati solidi in difesa, subendo un solo goal nelle ultime cinque partite. Nello stesso periodo lo United ne ha incassati 15.

Per gli ospiti c’è però un dato positivo in Europa: all’inizio del mese hanno battuto la Roma 3-2. Pochettino avrà bisogno di rivedere quello spirito per ottenere un risultato in una difficile serata in Portogallo.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’orario d’inizio e sulle opzioni per seguire la partita in TV e streaming.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sul canale TV e sulla diretta streaming di Sporting CP-Manchester United. Aggiorneremo questa pagina non appena saranno confermati i dettagli della trasmissione.

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