Spalletti e la rincorsa ad Allegri: "Mi dava fastidio che se ne andasse senza salutarmi"

L'allenatore del Napoli racconta l'episodio alla fine di Napoli-Juve: "In quel momento per me c’eravamo io e lui che dovevamo salutarci".

Un tentativo plateale di stringere la mano all'avversario dopo avergli inflitto un sonoro 5-1. Un consueto gesto al fischio finale che però questa volta ha attirato l'attenzione dei presenti e delle telecamere a bordocampo. Al termine della sfida tra Napoli e Juventus del Maradona, disputata venerdì 13 gennaio, Luciano Spalletti ha dovuto inseguire Massimiliano Allegri per poterlo salutare. Un episodio curioso, con l'allenatore del Napoli che si aspettava la stretta di mano del tecnico di Livorno, prima di un siparietto che ha visto di due protagonisti con l'inseguimento per alcuni metri, fino al saluto a pochi metri dal tunnel degli spogliatoi. Dopo il commento de' 'La Gazzetta dello Sport', che ha sottolineato quanto l'ex Roma e Inter meriti lo scudetto, ma senza la necessità di 'esibirsi in scenette folcloristiche', lo stesso Spalletti ci ha tenuto a spiegare la sua versione dei fatti con alcuni messaggi Whatsapp inviati al quotidiano. "Chi mi conosce bene sa che mi stava dando fastidio il fatto che potesse andarsene (Allegri, ndr) senza salutarmi. In quel momento non c’era lo stadio e non c’erano le telecamere con milioni di persone davanti alle tv, per me c’eravamo io e lui che dovevamo salutarci come ho sempre fatto, anche quando ho perso. Poi capisco che come io avessi questo nella testa, lui potesse avere altro. Ne è venuta fuori una scena particolare, che comunque quando c’è di mezzo uno “buffo” ce la possiamo anche aspettare». A stretto giro è arrivato un altro messaggio, più diretto e meno diplomatico: "Io non ho mai rotto le scatole a nessuno. Ho ricevuto tanti insulti, ma non ho mai rotto le scatole a nessuno". Il "buffo" è riferito alle parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia di Juve-Napoli, quando il tecnico livornese aveva definito così il collega, toscano come lui: "Ho grande stima di Luciano, indipendentemente dal fatto che è talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo come l’anno scorso". Uno propenso allo scherzo, di compagnia. L'accezione del termine è solitamente positiva, anche se l'antitesi tra Spalletti e Allegri trasforma il termine verso un significato più 'pungente' e malizioso.. L'allenatore del Napoli ha poi aggiunto un secondo messaggio alla Gazzetta dello Sport: "Quando c’è di mezzo uno “buffo” - ha scritto ieri al quotidiano -, ce la possiamo anche aspettare (la scena della stretta di mano cercata con insistenza, ndr)". Le frizioni tra i due risalgono al settembre 2021, in occasione della vittoria per 2-1 del Napoli sulla Juventus. "La devi smettere di parlare sempre con gli arbitri – aveva detto Allegri a Spalletti -, disturbi gli arbitri, che cosa vuoi ogni volta?". Pronta la risposta dell'allenatore di Certaldo che ha utilizzato la più classica delle imprecazioni toscane: "Maremma impestata, io faccio casino con l’arbitro? È una cosa che non si può sopportare... Non me l’aspettavo, sono andato a rincorrerlo all’inizio e alla fine per salutarlo, lui è andato via. In campo ci sono state frizioni? No, è falso. E poi io ho sempre perso, una volta che vinco mi viene a fare la morale". Un botta e risposta a distanza che si è prolungato nel tempo fino alla sfida del 13 gennaio scorso, iniziata con un giorno d'anticipo con il 'buffo' di Allegri in conferenza e la risposta di Spalletti ("Allegri sposa perfettamente il motto juventino che vincere non è importante, ma l’unica cosa che conta") e conclusa con l'episodio della stretta di mano. Il riassunto perfetto del rapporto di due toscani dal carattere e dalle idee calcistiche agli opposti. Scelti da Goal Probabili formazioni 19ª giornata: Dumfries più di Darmian

