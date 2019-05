SPAL-Napoli, gara senza assilli: a Ferrara chance per Younes

SPAL e Napoli si affrontano nel 36° turno del campionato di Serie A. Biancazzurri al completo, diverse assenze invece per Ancelotti.

E’ una partita che potenzialmente potrebbe regalare spettacolo, quella che vedrà protagoniste e . Al Paolo Mazza infatti, si affronteranno due compagini che potranno giocarsela senza l’assillo della classifica.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli estensi, dopo aver già conquistato la salvezza matematica con largo anticipo, potrebbero ora avere come obiettivo, da qui al termine del campionato, quello di provare a guadagnarsi una posizione tra le prime dieci squadre del torneo, e di piazzarsi quindi nel ‘lato sinistro’ della classifica.

I partenopei, sono già certi della qualificazione alla prossima e sanno che, comunque vada, nessuno può più lanciare l’assalto al loro secondo posto.

Leonardo Semplici disegnerà la sua SPAL con il consueto 3-5-2. Il tecnico biancazzurro avrà a disposizione la rosa praticamente al completo, visto che anche Kurtic ha smaltito i problemi che l’hanno afflitto negli ultimi giorni ed è stato inserito nella lista dei convocati per il match.

Davanti a Viviano, dovrebbero essere Bonifazi, Vicari e Felipe a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo, Lazzari e Fares saranno chiamati a presidiare gli esterni, mentre Murgia, Mirrisoli e Kurtic dovrebbero comporre il il terzetto di mediana.

In attacco, Petagna sembra certo di una maglia da titolare, al suo fianco agirà uno tra Floccari (favorito), Antenucci e Paloschi.

Carlo Ancelotti risponderà con un 4-4-2 nel quale Hysaj, Albiol, Coulibaly e Ghoulam formeranno la linea difensiva davanti a Meret (Ospina è in per problemi familiari, Maksimovic e Chiriches non sono disponibili).

Chiavi del centrocampo affidate a Fabian Ruiz, con Allan che si posizionerà al suo fianco, mentre Callejon e Zielinski agiranno sugli esterni.

Diversi problemi invece in attacco per il tecnico azzurro, visto che Insigne, Mertens ed Ounas non sono stati nemmeno inseriti nella lista dei convocati. Al fianco di Milik dovrebbe quindi esserci Younes.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito le probabili formazioni di SPAL-Napoli:

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Younes.