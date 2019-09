SPAL-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL sfida il Lecce nello scontro salvezza della 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Leonardo Semplici sfida il neopromosso di Fabio Liverani nella 5ª giornata infrasettimanale di , in quello che rappresenta un confronto diretto fra due formazioni che lotteranno per la permanenza nel massimo campionato.

Segui SPAL-Lecce in diretta streaming su DAZN

I ferraresi sono diciasettesimi in classifica con 3 punti, e hanno ottenuto finora una vittoria e 3 sconfitte. Stesso bottino di punti e identico cammino per i salentini. Le 2 squadre non si sono mai affrontate in Serie A.

Gli emiliani arrivano da una vittoria casalinga sulla e dal brutto k.o. in trasferta nel derby con il , i pugliesi invece hanno ottenuto una vittoria in trasferta sul e una sconfitta casalinga contro il nelle ultime 2 gare disputate.

Andrea Petagna è il bomber dei biancazzurri con 2 reti, segnate entrambe nelle precedenti partite casalinghe della squadra, mentre il trequartista Marco Mancosu è il giocatore più prolifico dei giallorossi sempre a quota 2 goal. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Lecce

SPAL-Lecce Data: 25 settembre 2019

25 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SPAL-LECCE

La partita SPAL-Lecce sarà disputata la sera di mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il confronto, che sarà arbitrato dal signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, sarà il 1° assoluto fra le due formazioni in Serie A.

Lo scontro salvezza SPAL-Lecce sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

SPAL-Lecce sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre godersi la partita in tv anche grazie all'applicazione presente sul decoder Sky Q.

La telecronaca del match sarà curata da Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida SPAL-Lecce anche in diretta streaming sul proprio pc, collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, oppure sul proprio smartphone o tablet scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Semplici deve fare i conti con il grave infortunio al crociato di D'Alessandro, che costringerà l'esterno a un lungo stop. Sulla corsia di destra, nel 3-5-2 degli emiliani, spazio dunque a Jacopo Sala, con Di Francesco o Reca lungo la fascia mancina. Se la scelta ricadesse sul figlio d'arte, in attacco ci sarebbe spazio per uno fra Floccari e Paloschi accanto al bomber Petagna. Per il resto Missiroli sarà il regista, con Murgia e Kurtic ad agire da mezzali. In difesa, davanti al portiere Berisha, dovrebbero agire Cionek, Vicari e il brasiliano Felipe, che potrebbe riprendersi il posto da titolare a discapito di Tomovic.

Liverani non ha convocato Lapadula e Farias e si affiderà al turnover. In attacco spazio a Babacar in coppia con Falco, con Mancosu favorito sulla trequarti su Shakov. A centrocampo vista l'indisponibilità di Tachtsidis, sarà Petriccione ad agire da playmaker, con Majer e Tabanelli confermati come mezzali. Con Gabriel fra i pali, in difesa Rispoli e Calderoni agirano da esterni bassi, con Lucioni e Rossettini a comporre la coppia centrale.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; J. Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Floccari, Petagna.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.