SPAL, Kurtic salta la Juventus: trauma contusivo al ginocchio

Semplici in conferenza stampa ha annunciato l'assenza di Kurtic in Juventus-SPAL di sabato pomeriggio: "Non ci sarà, ha preso una botta al ginocchio".

Sconfitta per 3-1 dal nel turno infrasettimanale, la sabato alle 15.00 torna subito in campo per cercare di riscattare l'opaca prova offerta mercoledì sera. Ad aspettare i ferraresi c'è infatti la , non proprio l'avversario più semplice per provare a risolevarsi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A complicare ulteriormente la trasferta dello Stadium per i ragazzi di Leonardo Semplici si aggiunge poi il fatto che Jasmin Kurtic non sarà della gara. Il centrocampista sloveno ha infatti rimediato un colpo al ginocchio che lo costringerà a saltare la sfida coi bianconeri, come svelato direttamente dall'allenatore della SPAL in conferenza stampa.

"Domani non ci sarà Kurtic. Ha subito un trauma contusivo nei giorni scorsi. Ha preso una botta al ginocchio e gli si è gonfiato. Da martedì, se tutto va bene, potrà recuperare".

L'obiettivo di Semplici è dunque quello di preservare il giocatore da questa difficile trasferta per poi riaverlo in campo il prossimo 5 ottobre contro il .